娛樂 最新消息

與星野源導演合作 鄭興現身橫濱被「追星」爽翻

鄭興到橫濱拍攝MV。（好的秋工作室提供）鄭興到橫濱拍攝MV。（好的秋工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕鄭興新歌《耶加雪菲》遠赴日本橫濱拍攝MV，邀請曾為星野源執導《STAR》MV的日本新銳導演岡本太玖斗合作，攜手打造一段跨越現實與夢境的咖啡旅程。鄭興笑說，兩人僅透過一次視訊討論就「神默契」，導演提議讓他換髮色，竟與他原先想染的奶茶色造型不謀而合。

岡本太玖斗身兼導演、平面設計師與音樂創作者，曾與Sony、Nike、Amazon Prime Video、NHK等品牌合作，設計作品多次入選日本平面設計協會（JAGDA）與Tokyo TDC年鑑，被譽為最受注目的跨界導演。

鄭興在80年歷史咖啡館取景。（好的秋工作室提供）鄭興在80年歷史咖啡館取景。（好的秋工作室提供）

《耶加雪菲》MV拍攝橫跨鶴見川廣場、佃野公園與野毛山公園等橫濱地點，也吸引放學後的小學生駐足圍觀。孩子們秩序井然地觀察拍攝過程，導演喊「卡」時還主動鼓掌喝采，甚至有人哼起歌曲旋律。鄭興笑說：「那一刻真的有種被追星的錯覺！」他與製片特別將拍攝道具樂高積木送給孩子們，現場立刻歡聲連連，也成為這趟異地拍攝最難忘的溫馨片段。

鄭興與「Cafe TAKEYA」店主片岡先生。（好的秋工作室提供）鄭興與「Cafe TAKEYA」店主片岡先生。（好的秋工作室提供）

MV最後一幕取景於橫濱擁有80年歷史的老咖啡館「Cafe TAKEYA」，店內瀰漫濃厚昭和氛圍，以貓咪與那不勒斯義大利麵聞名。鄭興進入店裡，牆上貼滿音樂海報與靈魂樂唱片封面，氣氛懷舊而溫暖。店主片岡先生提及，這裡前身是父母經營的旅館，1983年改為咖啡廳至今。談到寫真中的貓咪已化作天使時，讓愛動物的鄭興也露出不捨神情。

拍攝當天，鄭興早晨6點就起床妝髮，連續工作15個小時才收工。到了晚上8點多才意識到好像忘了吃飯，這也讓日本的工作人員對鄭興的敬業和配合度給予高度肯定。

