黃明志捲謝侑芯命案 最美禮生痛揭私訊邀約內幕：直覺救了我

〔娛樂頻道／綜合報導〕「護理師女神」謝侑芯命喪馬來西亞，「創作鬼才」黃明志在場疑涉毒更捲入命案，案情逆轉朝謀殺方向偵辦。繼AV女優翁雨澄爆料，黃明志曾涉有不當行為後，網紅「MIGA」美家今天也在社群發文，透露9月曾接到「合作邀約」，如今回想起來仍心有餘悸。

網紅美家曾在大甲媽祖遶境擔任DJ掀話題，外型亮麗的她身兼DJ、禮生、模特兒等身分。看到黃明志涉入命案的新聞持續延燒，美家表示：「我本來不想出來說什麼，但我發現當事情定案的越清楚，我的憤怒直接讓我忍不住了。」透露9月中黃明志與她聯繫洽談商業合作，「在談的過程中，我只是憑著直覺，覺得哪裡怪怪的。」最終美家沒有迎合、沒有被話術牽著走，「只是選擇了相信自己的感覺。現在回頭看，我才發現那份直覺救了我。」

美家驚爆黃明志很會包裝，「他當時說的那些話，包裝得很好聽，什麼單獨相處談合作、出國面試機會、會幫我訂飯店、有沒有喜歡吃什麼餐廳、會不會喝酒。」讓她察覺那不是關心，也不是合作機會，而是藉由邀約問候試探底線。

最終美家選擇拒絕，「因此保護了自己，保留了尊嚴。看到新聞的那一刻，我的心是五味雜陳的。震驚、後怕、憤怒、甚至還有一點悲傷。悲傷不是為他，而是為那個我曾經相信過人性的自己。」更讓美家氣憤的是，在10月26日新聞曝光的前幾天，黃明志竟然還沒有放棄的持續與她洽談合作的事宜，「現在回想起這些時間節點，你所發生的事情，這人可惡的令人髮指，所以我選擇站出來講這些事情。我不是那個被欺騙的人，也不是那個出事的人，我只是那個在危險裡，冷靜、清醒、並選擇走開的人。這份勇氣、這份清醒，會一直保護我。我值得安全，也值得被尊重。」希望所有努力的藝人都能夠在安全的環境裡發光發熱。

