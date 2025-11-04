求重判黃明志！謝侑芯家屬聘當地律師打跨國官司

謝侑芯經紀人表示家屬已經聘請馬來西亞當地律師要打跨國官司，希望對黃明志「追求最嚴格判刑」。（本報資料照、翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「護理系女神」謝侑芯不幸在大馬香消玉殞，歌手黃明志涉嫌重大，現傳出謝侑芯遺體已送往醫院解剖！根據《星洲網》最新報導指出，謝侑芯好友謝薇安急飛大馬處理後事，經紀人Chris則在接受媒體訪問時透露，自己透過關係了解目前偵辦進度時，發現黃明志口徑矛盾與事實有出入，發文痛批黃明志：「你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？」並透露謝侑芯家屬已經聘請馬來西亞的當地律師，準備打跨國官司，求重判兇手！

黃明志被拘捕時，一開始警方並不知道他人曾在飯店房間現場，還幫謝侑芯做過CPR，據悉當時被搜到總重5.12公克、共9顆疑似含「愛他死」成分的藍色藥丸，而他的尿液檢測也顯示體內呈現安非他命、K他命、大麻及冰毒等多種毒品反應。當時僥倖交保的黃明志，現因案件正式朝謀殺方向偵辦，未到案說明且失聯中的黃明志，已被大馬警方通輯中！

謝侑芯的遺體目前正停放在吉隆坡中央醫院，目前解剖報告尚未出爐，謝侑芯經紀人Chris沈痛表示，家屬已經聘請馬來西亞當地律師，準備打跨國官司，希望能對黃明志「追求最嚴格判刑」。

