自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

求重判黃明志！謝侑芯家屬聘當地律師打跨國官司

謝侑芯經紀人表示家屬已經聘請馬來西亞當地律師要打跨國官司，希望對黃明志「追求最嚴格判刑」。（本報資料照、翻攝自IG）謝侑芯經紀人表示家屬已經聘請馬來西亞當地律師要打跨國官司，希望對黃明志「追求最嚴格判刑」。（本報資料照、翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「護理系女神」謝侑芯不幸在大馬香消玉殞，歌手黃明志涉嫌重大，現傳出謝侑芯遺體已送往醫院解剖！根據《星洲網》最新報導指出，謝侑芯好友謝薇安急飛大馬處理後事，經紀人Chris則在接受媒體訪問時透露，自己透過關係了解目前偵辦進度時，發現黃明志口徑矛盾與事實有出入，發文痛批黃明志：「你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？」並透露謝侑芯家屬已經聘請馬來西亞的當地律師，準備打跨國官司，求重判兇手！ 

黃明志被拘捕時，一開始警方並不知道他人曾在飯店房間現場，還幫謝侑芯做過CPR，據悉當時被搜到總重5.12公克、共9顆疑似含「愛他死」成分的藍色藥丸，而他的尿液檢測也顯示體內呈現安非他命、K他命、大麻及冰毒等多種毒品反應。當時僥倖交保的黃明志，現因案件正式朝謀殺方向偵辦，未到案說明且失聯中的黃明志，已被大馬警方通輯中！ 

謝侑芯的遺體目前正停放在吉隆坡中央醫院，目前解剖報告尚未出爐，謝侑芯經紀人Chris沈痛表示，家屬已經聘請馬來西亞當地律師，準備打跨國官司，希望能對黃明志「追求最嚴格判刑」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中