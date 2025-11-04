周湯豪唱一半被驚呆！忍者突襲踢館 竟是大咖女星

比莉化身忍者力挺帥兒。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪日前快閃信義區開唱，他嗨喊：「學妹在哪裡？學弟在哪裡？」現場更驚喜宣布：「23號我會辦一場活動，邀請現場的每一位來聽音樂！」還出現了一位忍者裝扮的神秘客搶鏡。

當晚在周湯豪熱力演唱後，有名「忍者」突然出現在DJ台的邊邊，原來是比莉看到兒子IG知道他要去快閃，瞞著他自己約了10幾位朋友一起去現場嗨玩，現場的工作人員全都不知道比莉會扮裝出現。

周湯豪笑說：「比莉姐最喜歡過的就是萬聖節，因為她可以狂玩造型，她今天是走一個最隱身的路線。」比莉則表示，自己喜歡當忍者，因為很酷，之前有次去西門町的萬聖節活動，她就裝扮成忍者偷偷去參加。

周湯豪快閃信義區嗨唱。（環球音樂提供）

有趣的是，比莉本來想說全身都包起來沒人認得，還一路很興奮的用忍者的動作去信義區，結果一路上好多人向她打招呼說：「嗨，比莉姐你好Cool喔！」她到現在都還是覺得很納悶，都已經扮成忍者了，為何還會被認出來？

周湯豪發行首張搖滾概念《LOVE RAGE HOPE》數位專輯本上個月圓夢推出，他表示：「每次發片我的風格都完全不同，我做作品一直都不是以市場為考量，更像是橋樑，類型音樂灌入主流的可能性。每個人本來就有很多不同的面向，我也一直透過作品認識自己，真實的我就是這麼的極端與反差。」他也宣布11月23日將至台北捷運南港站旁的「極限運動訓練中心」舉辦活動，邀請粉絲共襄盛舉。

