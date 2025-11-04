（懶人包）黃明志4毒陽性又涉命案 謝侑芯猝死案「轉列謀殺偵辦」

黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，爆出「創作鬼才」黃明志在場並尿檢4毒陽性，警方更懷疑遺體曾遭移動，案情逆轉朝謀殺方向偵辦。黃明志喊冤「沒吸毒、是被勒索」，但警方公布現場照與藍色藥丸，雙方說法出現巨大落差，震驚台馬娛樂圈。《自由時報》為讀者梳理事件脈絡，還原案情真相與雙方矛盾焦點。

【現場照曝光！黃明志被押返警局 藍色藥丸成關鍵證物】

馬來西亞警方昨（3日）公布2張現場照片，1張為黃明志遭警方拘捕、押返金馬警區總部的畫面；另1張則顯示警方從黃明志身上查獲9顆藍色藥丸。警方指出，黃明志案發時神情慌張、企圖離開現場，因此被盤查逮捕，並從隨身物品搜出兩包藍色搖頭丸。依大馬法例，藏毒最高可判5年監禁並處鞭刑9下，濫用毒品則可判罰款或最高2年徒刑。

【護理師女神猝逝異鄉 生前最後貼文曝光】

31歲台灣網紅謝侑芯曾任護理師，以甜美外型和火辣身材在社群走紅被譽為「護理師女神」，IG粉絲超過50萬，她10月赴馬來西亞拍攝工作，19日仍在IG更新影片，卻於31日傳出猝逝消息。據悉，謝侑芯是在大馬吉隆坡一處酒店不幸身亡，消息震驚台馬兩國。

【警方揭發現場驚人細節 黃明志就在房內】

馬國警方透露，案發於10月22日下午1時40分，警方接報趕抵吉隆坡該處五星酒店，發現謝侑芯倒臥浴缸內，已無生命跡象。警方證實，當時歌手黃明志也在房內，更聲稱謝侑芯進浴室後久無動靜，入內查看才發現人已昏迷，隨即施行CPR仍未能救回。

【涉毒證據曝光！9粒藍丸疑含毒成分】

大馬警方在盤問過程中，從黃明志隨身物品搜出9顆藍色藥丸，初步檢驗疑含毒品成分，最終遭依《1952年危險毒品法令》被控擁毒與濫用毒品2項罪嫌。警方也透露事發當日，黃明志身穿白T、戴帽子和眼鏡，準備離開飯店時被攔查，因行跡可疑、神色慌張才揭出整件案情。

【黃明志喊冤未涉毒 怨救援延誤遭大馬衛生部駁斥】

事件曝光後，黃明志在社群發文反擊，怒批外界報導捕風捉影，強調「我沒有吸毒，也沒有帶毒品」，並自稱遭勒索，揚言「要玩就奉陪到底」。他同時抱怨當地救護車延誤近1小時才抵達，導致錯過黃金搶救時間，語帶不滿地寫道「打去999還被罵，真不知道這號碼是幹嘛用的。」不過，大馬衛生部昨（4日）駁斥強調並未延誤救援。

【警方打臉！驗尿顯示「四毒陽性」】

然而，大馬媒體引述具名警官表示，警方驗尿結果顯示黃明志對安非他命、冰毒、K他命及四氫大麻酚（THC）等4種毒品呈陽性反應，並非所稱的壯陽藥。該警官還透露，不排除兩人在房內曾有親密行為。

【經紀人怒嗆黃明志：死因說法前後矛盾】

謝侑芯經紀人Chris起初表示死因為突發心臟病，後因黃明志涉毒被捕，態度轉趨懷疑，他指出警方報告與黃明志說法矛盾怒嗆「你在隱瞞什麼？」並呼籲徹查真相。謝侑芯同為網紅的閨密謝薇安也接連發聲，直言「以跟你合作過為恥」。

【舊拍檔關係起底 合作MV成命案連結】

媒體追查發現，謝侑芯、黃明志與謝薇安並非陌生人，謝薇安早在2019年便出演黃明志歌曲《哥抽菸》MV，隔年謝侑芯也在《中國痛》MV現身，3人因此建立聯繫。謝侑芯在MV中飾演紅旗袍女子，並形容這是她「最喜歡的作品」，如今作品再被挖出，成為命案另一層關聯。

【調查現新疑點 遺體疑遭移動】

警方在持續調查中，赫見謝侑芯全身赤裸倒臥浴缸，現場卻無明顯掙扎或水跡，懷疑遺體在報警前遭移動，由於雙方過去曾多次合作，加上命案發生細節疑點重重，外界質疑事件恐非單純意外。黃明志已於10月24日在吉隆坡被提控吸毒與擁毒罪，案件定於12月8日開庭。

【猝死案轉列謀殺偵辦 黃明志恐再被逮】

吉隆坡總警長拿督法迪爾證實，警方正等待完整解剖與毒理報告，案件已由猝死案轉為謀殺案偵辦。警方表示將再度傳喚黃明志到案說明，目前各界媒體已聚集警局外，關注後續進展。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

