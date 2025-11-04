GD演唱會後連選韓式烤肉慶功 旅韓部落客揭背後特殊原因

GD結束大巨蛋演唱會後從邁巴赫豪車下車，走進金豬食堂。（本報合成，記者王文麟攝）

〔即時新聞／綜合報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON」於1、2日連兩晚登上台北大巨蛋舉辦「Übermensch」世界巡演安可場，共吸引約8萬粉絲朝聖。結束演出後，GD再度延續7月小巨蛋開唱時的習慣，前往韓式燒肉名店「金豬食堂」舉辦慶功宴，掀起粉絲圍店熱潮。對此，旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」也分享觀察，點出「GD為什麼總愛吃韓國烤肉慶功 」背後，其實藏著韓國人特有的文化習慣。

「不奇而遇 Steven & Sia」昨（3）日在臉書粉專發文表示，這幾天GD在台灣的新聞遍佈各大平台，也有不少網友好奇：「都出國來台灣了，為什麼不吃小籠包、牛肉麵、夜市美食？」其實這並非偶然。無論是旅遊、出差，或海外工作，許多韓國人只要離鄉數日，就會開始想念韓餐，有些人甚至會在行李中塞入泡菜或辛拉麵。

請繼續往下閱讀...

「不奇而遇 Steven & Sia」透露曾問過韓國朋友原因，對方笑說：「那不是挑嘴，而是家的味道。」對韓國人而言，飯桌不只是吃飯，而是一種生活的節奏與儀式：一鍋熱湯、一碗白飯、幾盤小菜，再加上象徵溫度的「紅色泡菜」。對在異鄉奔波的韓國人來說，那一鍋泡菜鍋不僅能填飽胃，更能安撫心。

「不奇而遇 Steven & Sia」強調，他們不敢揣測GD在想什麼，或許GD選擇金豬食堂有商業因素，但也能看出一份文化上的可愛之處。那種「離家幾天就開始想念韓國味」的感覺，其實每個離開家的人都懂。就像他們在韓國待久了，也會突然想念滷肉飯、豆漿油條的味道，「就知道我們該回家一趟了」。他們也笑說，下次如果在國外遇到韓國人，不妨微笑遞上幾包辛拉麵，也許就能交上幾位韓國朋友。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法