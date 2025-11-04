麻衣恢單後公開「壓箱寶」 名錶全台僅一支被她買走

麻衣（左二）公開壓箱寶。（JET綜合台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕恢復單身後復出演藝圈的麻衣，首度受邀來到JET《大尋寶家》節目，帶了不少壓箱寶來到節目當中，包括麻衣爸媽收藏已久的寶貝也首度公開亮相，另外她也帶了幾樣限量款的收藏品，一拿出來不是全球限量就是買不到的隱藏版，丁靜怡直呼麻衣真的是低調的富豪來著。

麻衣從小是父母捧在手心的寶貝，爸爸經常出差歐洲，會買很多的寶物回來送給她和媽媽；媽媽也收藏了很多家族傳承下來的寶物。麻衣全家從以前開始就很熱衷收看日本的鑑寶節目，希望有一天能上鑑寶節目來鑑定這些收藏品。

麻衣（中）上《大尋寶家》，最開心的竟是麻衣媽。（JET綜合台提供）

當《大尋寶家》邀約麻衣，最開心的竟是媽媽，翻箱倒櫃找出很多珍貴的寶物要麻衣從日本帶到台灣來鑑定看看到底多少錢，麻衣笑說：「媽媽太開心拿了太多出來，但我不敢帶太大件的寶物來，怕要是弄壞就慘了。有錢都不一定買得到，愛馬仕隱藏版讓人驚呼連連。」

其中有一件頂級奢華品牌「愛馬仕」的鱷魚皮手環，她透露是10幾年前一位「神默人士」贈送的生日禮物，而她也從來沒有在愛馬仕的櫃位上看過這件鑽石手環，可說是愛馬仕隱藏版系列之一，有錢都不一定買的到，現場專家鑑定，師秦嗣林秦老闆看了笑說：「可不可以介紹神祕人士給我認識？我也好想要！」

現場透過精密鑑定儀器，公開「愛馬仕」隱藏的鑑定真偽的關鍵LOGO，鑑出的金額更是令主持人丁靜怡以及麻衣驚呼。」全球限量20隻朗格對錶，台灣僅一支就被麻衣買走。

麻衣帶來了另一件低調奢華，德國頂級品牌朗格腕錶，麻衣在節目中透露這是與她前夫有關，當時籌備婚禮時兩人正在尋覓夫妻對錶，恰巧找到這款朗格2014年的限量錶款，花了1百多萬買下，印象中「全球限量100支」；秦老闆一看不得了，因為朗格當時為慶祝20周年出了這隻「朗格one」，僅限量20支，而且台灣才分配到1支，就被麻衣買走！直呼這是一錶難求，可說是「錶界天花板」，相當珍貴！鑑價出來的金額更是翻倍跳，甚至麻衣本人都不知道這支錶是如此珍稀。

