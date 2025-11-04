具俊曄暴瘦「每週到小S家作客」 Lily心疼喊：全家都希望他健康

Lily替媽媽小S奪金鐘獎開心慶賀。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕小S二女兒Lily今（4日）出席內衣品牌活動，青春亮眼的她受訪時笑容滿面，不僅分享媽媽小S奪金鐘後的喜悅，也首度透露姨丈具俊曄的近況。

談到媽媽小S以《小姐不熙娣》奪下金鐘綜藝節目主持人獎，Lily笑著說：「我很替她開心，家人群組都在祝賀，大家都說『熙娣，我們好以妳為榮，Congratulations！』」並透露媽媽在家時常偷偷彩排練習，全家都見證她努力的過程。

對於姊姊Elly遠在美國南加大讀書，經常在社群平台上分享辣照，Lily驚嘆：「我覺得她很漂亮，她那時候在跟我分享時，我就有被驚豔到，我們還一起討論造型和穿搭。」但她笑說，自己還是比較適合青春活力的風格，不打算走姊姊的性感路線。

小S在美國讀書的長女Elly曬出辣照。（翻攝自IG）

Lily談夢到大S、具俊曄近況。（記者陳奕全攝）

被問及理想型，Lily害羞地笑說：「我最近在看日本動畫《影子籃球員》，裡面一位綠頭髮、戴眼鏡的角色『綠間真太郎』我覺得他很有魅力。」

至於具俊曄的近況，Lily甜笑分享：「姨丈最近每週都會來我們家吃飯，大家看到他都會趕快夾肉、夾菜給他吃，希望他要健康。」被問是否夢過姨媽大S？她神秘回應：「我之前有夢過她一次，但最近沒有做夢。夢的內容不能說，因為這是我跟她的祕密。」

