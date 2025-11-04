自由電子報
娛樂 音樂

追查謝侑芯命案 大馬警方調查黃明志與台灣網紅關鍵48小時全日行蹤

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣網紅謝侑芯10月20日飛往馬來西亞，未料10月22日爆出命喪吉隆坡一家高級飯店，目前傳出大馬警方將倒帶她過世前48小時的所有細節和全日行蹤，並將追查當時同處一室的黃明志，究竟和這起命案有沒有關聯。

黃明志。（資料照，記者胡舜翔攝）黃明志。（資料照，記者胡舜翔攝）

根據大馬《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾證實，在飯店發現的死者是在10月20日，從台灣飛抵馬來西亞，另談到：「警方將調查女死者和嫌犯在抵馬後，這段期間，包括從機場到酒店的行踪，這些警方都將進行全面調查，警方也呼籲知道案情或線索者提供情報助查。」法迪爾並表示：「我們將根據調查進展，看黃明志涉案嫌犯而被逮捕或只是協助調查，無論如何，一切言之過早，調查工作還在進行中。」原本昨說不朝性侵方向偵辦，但今天警長表示會多方向調查。

另外法迪爾也談到，目前警方仍在等待謝侑芯的驗屍及毒物反應報告，而這起事件也從原本的猝死案，正式轉為謀殺案方向進行偵辦，警方表示將逮捕黃明志到案說明，因此目前大馬媒體蜂擁至警局外等待黃明志出現。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

