娛樂 最新消息

《動物方程市2》尼克配音換藝人！ 網炎上：第1集輸在哪裡？

迪士尼在社群平台放出猜猜第2集尼克的配音員是誰，但網友並不買帳，希望換回第1集的專業配音員。（圖擷取自disneystudios.tw社群平台「Threads」）迪士尼在社群平台放出猜猜第2集尼克的配音員是誰，但網友並不買帳，希望換回第1集的專業配音員。（圖擷取自disneystudios.tw社群平台「Threads」）

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼知名動畫續作《動物方城市2》即將於11月上映，日前在社群平台「Threads」公布第2集的尼克配音員，並非第1集的職業配音員王辰驊，有網友聽聲音和剪影猜出疑似為藝人柯震東，紛紛為專業配音員打抱不平，貼出第一集的精采片段，詢問迪士尼「請問第1集的尼克輸在哪」？

《動物方城市》尼克台灣版中文配音原是王辰驊，配音作品有《SPY×FAMILY 間諜家家酒》洛伊德·佛傑、《Poli波力》波力、《魔髮奇緣》尤金、戀愛遊戲《光與夜之戀》陸沉等，此外王辰驊不僅是配音員，還是當代京劇劇團栢優座的副團長。網友直言「聽到這個『藝人』的預告，需要多聽幾次『第1集』尼克洗耳朵」。

貼文底下網友一面倒，不希望第2集用藝人換掉專業配音員「台灣到底什麼時候可以尊重配音產業」、「王辰驊老師的聲音超貼尼克」、「該換掉的人是王辰驊嗎我就問」、「聽完原版完全無法接受新配音，專業的事請交給專業的人」、「怎麼想都不可能是把王辰驊換掉」、「品質保證的驊哥怎麼輸」、「為什麼都2025年了還會發生在續集把配音員換成藝人這種事」。

也有網友指出，同樣是「找藝人配音當噱頭」，日本迪士尼的做法是「給藝人配新角色」，而且是「藝人自己去試鏡上的」，贊同藝人配音的網友認為「如果不是像木村拓哉配霍爾一樣強的話，請把配音工作還給配音員」。

