EXO 6人回歸掀兩極反應 Threads「都是張藝興的錯」爆紅

〔即時新聞／綜合報導〕韓國男團EXO即將迎來睽違已久的回歸，卻意外掀起一波「都是張藝興的錯」之亂。近日在社群平台Threads上，一名頭戴橘色頭巾的女網友，無論任何貼文都會留言「都是張藝興的錯」，不僅引發網友熱議，也迅速成為平台熱門迷因，更讓不少人好奇這句話的由來。

橘頭巾粉絲在Threads各種貼文底下留言酸張藝興，獲得廣大迴響。（擷取自Threads）

SM娛樂公司10月底宣布，EXO將於12月舉辦粉絲見面會，並在2026年第一季發行第8張正規專輯。不過，回歸陣容僅有6名成員，除了XIUMIN、伯賢與CHEN缺席外，更宣布中國成員張藝興（LAY）將重新加入。消息一出，部分粉絲感到錯愕，認為他長年專注中國市場，與團體活動脫節。

面對路人詢問什麼是「都是張藝興的錯」的梗，該名粉絲也親自回應。（擷取自Threads）

爭議延燒之際，一名戴橘色頭巾的愛麗（EXO 粉絲名）開始在Threads上「海巡」，無論看到什麼貼文都留言「都是張藝興的錯」，貼文底下幾乎都可以看到這位愛麗的身影，瞬間形成一股爆紅迷因現象。其他不認識張藝興的網友也加入模仿，只要生活遇到不如意的事情，通通甩鍋給張藝興，讓人會心一笑。

該名粉絲也在平台上發文調侃，「受到大家愛戴是我的榮幸，我只是被逼瘋的正常追星女」，還誇張許願「讓張藝興從EXO消失」。她更幽默寫道：「能怪張藝興的就不要怪自己，能怪SM就不要怪自己，一切都是他們的錯，我們愛麗有什麼錯？」

