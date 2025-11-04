自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

EXO 6人回歸掀兩極反應 Threads「都是張藝興的錯」爆紅

張藝興。（本報合成，擷取自layzhang/IG）張藝興。（本報合成，擷取自layzhang/IG）

〔即時新聞／綜合報導〕韓國男團EXO即將迎來睽違已久的回歸，卻意外掀起一波「都是張藝興的錯」之亂。近日在社群平台Threads上，一名頭戴橘色頭巾的女網友，無論任何貼文都會留言「都是張藝興的錯」，不僅引發網友熱議，也迅速成為平台熱門迷因，更讓不少人好奇這句話的由來。

橘頭巾粉絲在Threads各種貼文底下留言酸張藝興，獲得廣大迴響。（擷取自Threads）橘頭巾粉絲在Threads各種貼文底下留言酸張藝興，獲得廣大迴響。（擷取自Threads）

SM娛樂公司10月底宣布，EXO將於12月舉辦粉絲見面會，並在2026年第一季發行第8張正規專輯。不過，回歸陣容僅有6名成員，除了XIUMIN、伯賢與CHEN缺席外，更宣布中國成員張藝興（LAY）將重新加入。消息一出，部分粉絲感到錯愕，認為他長年專注中國市場，與團體活動脫節。

面對路人詢問什麼是「都是張藝興的錯」的梗，該名粉絲也親自回應。（擷取自Threads）面對路人詢問什麼是「都是張藝興的錯」的梗，該名粉絲也親自回應。（擷取自Threads）

爭議延燒之際，一名戴橘色頭巾的愛麗（EXO 粉絲名）開始在Threads上「海巡」，無論看到什麼貼文都留言「都是張藝興的錯」，貼文底下幾乎都可以看到這位愛麗的身影，瞬間形成一股爆紅迷因現象。其他不認識張藝興的網友也加入模仿，只要生活遇到不如意的事情，通通甩鍋給張藝興，讓人會心一笑。

該名粉絲也在平台上發文調侃，「受到大家愛戴是我的榮幸，我只是被逼瘋的正常追星女」，還誇張許願「讓張藝興從EXO消失」。她更幽默寫道：「能怪張藝興的就不要怪自己，能怪SM就不要怪自己，一切都是他們的錯，我們愛麗有什麼錯？」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中