振永抖胸激露大肌秀健身成果 自己看了竟然也害羞

韓星振永在《那張照片裡的我們》秀出精壯好身材。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

〔記者許世穎／台北報導〕韓星振永來台拍攝台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，片中他飾演跆拳道教練「金浩熙」，原為韓國總統的御用保鑣，憑藉優異的比賽成績受邀來台授課。一場在河邊脫衣抖大胸肌超吸睛，連他自己看了都直呼害羞。

振永在片中和李沐、宋柏緯上演三角戀，展現苦練多時的中文，預告中可見他親口問李沐：「拍照最重要的東西是什麼？」也為兩人即將展開的曖昧情愫埋下伏筆。其中河邊戲水一幕，他更脫下跆拳道外衣展現精實好身材，抖動大胸肌的畫面超養眼，吸引李沐目光。

請繼續往下閱讀...

振永（右）和李沐在《那張照片裡的我們》透過拍照建立感情。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永本人看完預告後也忍不住笑場，直呼「好害羞」，而他其實為詮釋浩熙，早在韓國就開始密集健身：「我一週幾乎去健身房六次，控制飲食、養肌肉，希望能呈現角色穩重健壯的一面，也讓觀眾看到最好的狀態。」

此外，最新預告也搭配韓國HYUKOH與台灣落日飛車兩大樂團共同合作專輯、獲得第 36 屆金曲獎「最佳演唱錄音專輯獎」《AAA》中的人氣歌曲《Young Man》，不僅展現台韓兩團音樂風格的融合，復古搖滾的旋律與歌詞完美呼應電影氛圍，進一步烘托出動盪時代中這段青春三角戀的可貴與美麗。《那張照片裡的我們》將於12月24日聖誕跨年檔在台上映。

《那張照片裡的我們》留住青春版前導預告：

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法