實境節目砸千萬陳漢典驚呆 小杰涉閃兵鏡頭遭刪減

《百分之一相對論》今推出前導預告。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本錄製實境解謎《百分之一相對論》。今（4日）推出前導預告，曝光單元角色NPC包含喜翔、伊正、馬力歐、韓瑜、周曉涵、喬瑟夫超狂扮相曝光。不過原先參與拍攝的棒棒堂小杰，因涉閃兵風波影響，有關他的鏡頭已被刪減。

在最新的前導預告中，導演郭方儒透露這次開啟全新的節目型態，希望帶給觀眾不一樣的體驗，他表示，要結合戲劇和實境綜藝的型態，融入推理、密室逃脫、劇本殺的元素本身就是要做很大的挑戰，很考驗團隊的應變能力。製作人郭彥伶笑說，這真的是瘋子才會做的節目，「這個節目型態太特殊，要看一群主持人、演員在一個世界觀框架中，解開各種懸案、謎題，還要讓觀眾入戲，加上娛樂感，光要跟演員還有主持人解釋這個概念就花我們不少時間跟力氣。」

《百分之一相對論》的試播集播出後獲得好成績之下，讓播出平台和製作方更有信心，因此砸下重金打造全新的第一季，包含了四個故事單元，「月明村的虎靈傳說」、「歡迎來到黎明別館」、「梅花梅花幾月開」和試播集「川弜築舍失蹤事件」也將全面重製，每個單元會有三集，共有12集。

陳漢典驚嘆節目下重本。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

製作人郭彥伶表示「這次經過試播集的經驗，全面提升了硬體和劇本、演員等等的規模。」光場景就耗資近千萬，讓節目世界觀中的科幻元素更逼近現實，也讓探員陳漢典驚嘆「這次真的是下重本，相信觀眾會跟我們一樣，看到很多場景還有機關都會嚇一跳。」探員黃偉晉也在幕後受訪時坦言「不敢相信一個密室逃脫節目可以這樣玩！超誇張！」

