自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宋柏緯憋氣戴眼鏡一秒回到1977！生日快樂曝光「留住青春」預告

宋柏緯在《那張照片裡的我們》飾演熱愛音樂的青年，靠著聽1977年歌單和眼鏡入戲。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯在《那張照片裡的我們》飾演熱愛音樂的青年，靠著聽1977年歌單和眼鏡入戲。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台韓愛情電影《那張照片裡的我們》今（4）日在宋柏緯生日的這天曝光最新「留住青春版」前導預告，他以眼鏡、長髮造型亮相，笑說眼鏡正是他入戲的重要關鍵，「我覺得這副眼鏡選得超好，有種飛行感，像是空軍的設計，奔放又帶點學問味，每次戴上它就覺得離弘國（角色）更近了一點。」

宋柏緯在片中飾演熱愛音樂的青年「弘國」，與人氣韓星振永與金鐘女星李沐同台飆戲，他的角色充滿理想與衝撞，透露會靠音樂來幫助自己進入狀態，「我每天早上梳化都會聽1977年 Billboard 排行榜歌單，那些歌有種奔放不羈的氛圍，能把我帶進弘國的世界。」

宋柏緯（右）和李沐在《那張照片裡的我們》隨音樂起舞。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯（右）和李沐在《那張照片裡的我們》隨音樂起舞。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

此外，他也透過慢跑、核心與呼吸訓練等方式，體會角色內在的壓抑與時代感，「弘國像是一個憋著氣的人，我在開拍前會閉氣，然後在『Action』前大吸一口氣進入角色，讓窒息與新生同時影響著自己的生理狀態來貼近弘國。」

《那張照片裡的我們》將於12月24日聖誕跨年檔在台上映，本月17日、18日率先於金馬影展舉辦世界首映，李沐、振永、宋柏緯三人將首度合體會影迷，門票一開賣就秒殺，顯見觀眾高度期待。

《那張照片裡的我們》留住青春版前導預告，也祝宋柏緯生日快樂：

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中