宋柏緯憋氣戴眼鏡一秒回到1977！生日快樂曝光「留住青春」預告

宋柏緯在《那張照片裡的我們》飾演熱愛音樂的青年，靠著聽1977年歌單和眼鏡入戲。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台韓愛情電影《那張照片裡的我們》今（4）日在宋柏緯生日的這天曝光最新「留住青春版」前導預告，他以眼鏡、長髮造型亮相，笑說眼鏡正是他入戲的重要關鍵，「我覺得這副眼鏡選得超好，有種飛行感，像是空軍的設計，奔放又帶點學問味，每次戴上它就覺得離弘國（角色）更近了一點。」

宋柏緯在片中飾演熱愛音樂的青年「弘國」，與人氣韓星振永與金鐘女星李沐同台飆戲，他的角色充滿理想與衝撞，透露會靠音樂來幫助自己進入狀態，「我每天早上梳化都會聽1977年 Billboard 排行榜歌單，那些歌有種奔放不羈的氛圍，能把我帶進弘國的世界。」

宋柏緯（右）和李沐在《那張照片裡的我們》隨音樂起舞。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

此外，他也透過慢跑、核心與呼吸訓練等方式，體會角色內在的壓抑與時代感，「弘國像是一個憋著氣的人，我在開拍前會閉氣，然後在『Action』前大吸一口氣進入角色，讓窒息與新生同時影響著自己的生理狀態來貼近弘國。」

《那張照片裡的我們》將於12月24日聖誕跨年檔在台上映，本月17日、18日率先於金馬影展舉辦世界首映，李沐、振永、宋柏緯三人將首度合體會影迷，門票一開賣就秒殺，顯見觀眾高度期待。

《那張照片裡的我們》留住青春版前導預告，也祝宋柏緯生日快樂：

