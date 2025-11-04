自由電子報
娛樂 最新消息

港片《自殺通告》台灣搶先上映 導演周冠威興奮又感恩

周冠威今天上午平安抵台。（翻攝自周冠威臉書）周冠威今天上午平安抵台。（翻攝自周冠威臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕香港知名導演周冠威執導紀錄長片《時代革命》，2021年在第58屆金馬獎拿下最佳紀錄片，由他執導全新懸疑校園電影《自殺通告》上映倒數話題不斷，上個月底在IG預告卻無預警被消失，片商表示沒收到任何警告，申訴也未果，已緊急重新上架，希望更多觀眾可以看到這部電影。

今（4）日上午，周冠威在臉書發文表示平安抵達台灣，再次開展宣傳之旅，透露《自殺通告》比上兩部執導劇情片《幻愛》、《1人婚禮》宣傳費更小，所以要加倍努力，卻憂心說：「片名『自殺』兩個字，在社群網站因為敏感字眼而降低觸及率，不同版本的預告片，更被『有心人』檢舉，出現3次強行被下架，對宣傳帶來諸多煩惱。」

周冠威坦言最令他憂心的是電影仍然等待香港電檢結果，現在上映無期，早已失去港台同期上映相得益彰的宣傳效應。

邵奕玫（中）在《自殺通告》中飾演因渴望好成績身心俱疲的若嫣，左為林予晞。（本萃電影提供）邵奕玫（中）在《自殺通告》中飾演因渴望好成績身心俱疲的若嫣，左為林予晞。（本萃電影提供）

儘管如此，剛抵台灣的周冠威仍興奮表示，明（5）日晚間《自殺通告》首映會在5處放映，雖是不同戲院，因開場時間有先有後，他和港星黃秋生等演員們，都會在放映前親自出席與觀眾見面，他開心說：「期待，興奮，感恩！」

《自殺通告》集結金馬影帝黃秋生、林予晞、黃迪揚等演技派明星，飾演學生的新生代演員也十分搶眼，以《刻在你心底的名字》嶄露頭角「米米」邵奕玫，演出一心想獲得好成績的若嫣，考試壓力加上母親期待，讓她憂鬱自殘，拿美工刀割大腿，處境令人心疼。邵奕玫坦言，若嫣追求完美的性格和自己相似，學生時期常睡不到5小時，「我是想著以前那些辛苦時光，去揣摩若嫣無助又想奮力掙扎的心情。」

