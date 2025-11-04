DoDoMen挑戰無人島生存！《荒島求生》真實互動被讚「比綜藝更好看」

The DoDo Men近日推出全新系列《荒島求生》，引發話題。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕繼網紅酷所推出的大型中文挑戰節目《中文怪物》後，知名YouTuber團隊The DoDo Men 近日也推出全新系列《荒島求生》，話題度瞬間飆升。節目上線首集即突破百萬觀看，目前播出至第五集仍持續引發熱烈討論。

節目中，成員Eric與Ian前往菲律賓愛妮島外海一座無人島，挑戰無補給、無外援的野外生存，在安全的前提下進行真實求生體驗。兩人毫無經驗、卻努力應對極端環境的畫面，被網友笑稱是「二傻求生記」，也因此比一般綜藝更貼近真實、充滿笑料。

在缺乏食物與睡眠、還被蚊子叮得滿頭包的艱苦情況下，Eric與Ian仍保持樂觀態度。從一開始毫無食物，只能靠Ian爬椰子樹取水、撿拾綠色芒果果腹，到後來下海捕魚、興奮地慶祝僅有的一條小魚，兩人真誠又單純的反應讓觀眾直呼「好療癒」。

最新上線的第5集中，兩人更開始製作弓箭、挑戰狩獵；島上突降大雨時，他們興奮狂歡，開心大喊「終於有水可以喝！」不再依賴椰子汁度日。這段兄弟共患難的畫面，感動不少網友留言：「下雨那幕真的爆感動」、「透過螢幕都能感受到他們的感情」、「已經瘋瘋的但超好笑！」

《荒島求生》系列不靠誇張特效或劇本，憑著真實反應與自然互動掀起熱潮，也讓許多觀眾直呼：「這才是真正的綜藝節目！」

