于朦朧疑慘死掀「退黨、退團、退隊」三退風潮！全球退黨服務中心急發聲明

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月驚傳墜樓身亡，警方火速在24小時內以「酒後意外墜樓」結案，但外界質疑聲不斷，網路上陰謀論滿天飛，甚至傳出疑涉中共高層黑幕，讓事件更加撲朔迷離。事件爆發後，不少中國網友在海外網站掀起「退黨、退團、退隊」的「三退」潮，對此，海外團體「全球退黨服務中心」也發出聲明回應。

有網友表示要替于朦朧辦三退，留言寫下：「他生前善良卻被權貴害死」、「夢中他對我說想自由，我幫他退黨，希望他靈魂重獲光明」。「全球退黨服務中心」則在聲明表示，截至10月16日，共收到82篇由網友代替于朦朧發表的「三退聲明」。

並提到，依照規定，幫已故人士退黨須由家屬同意或熟識者在夢中接獲託付，但因太多網友提出請求，該中心決定「基於人道與信仰理由」破例，正式為于朦朧登記三退，並表示這不僅是對一位暴斃亡靈的救贖，也是追求真相與光明者的良知見證。

不過，「三退網站」是由海外媒體《大紀元時報》創立，並非中國官方機構，網站內容涵蓋多項中國敏感議題，包括于朦朧事件延伸報導、活摘器官指控、以及關於中共高層的傳聞等。目前尚無法證實透過該網站申請是否具實際效力，也不清楚退黨後是否會面臨後續影響。不過不少網友認為，「三退」象徵和平、理性、非暴力的自主覺醒，是對極權體制的一種靜默反抗。

