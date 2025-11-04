自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧疑慘死掀「退黨、退團、退隊」三退風潮！全球退黨服務中心急發聲明

于朦朧過世至今快2個月，死因仍引起討論。（翻攝自微博）于朦朧過世至今快2個月，死因仍引起討論。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月驚傳墜樓身亡，警方火速在24小時內以「酒後意外墜樓」結案，但外界質疑聲不斷，網路上陰謀論滿天飛，甚至傳出疑涉中共高層黑幕，讓事件更加撲朔迷離。事件爆發後，不少中國網友在海外網站掀起「退黨、退團、退隊」的「三退」潮，對此，海外團體「全球退黨服務中心」也發出聲明回應。

有網友表示要替于朦朧辦三退，留言寫下：「他生前善良卻被權貴害死」、「夢中他對我說想自由，我幫他退黨，希望他靈魂重獲光明」。「全球退黨服務中心」則在聲明表示，截至10月16日，共收到82篇由網友代替于朦朧發表的「三退聲明」。

並提到，依照規定，幫已故人士退黨須由家屬同意或熟識者在夢中接獲託付，但因太多網友提出請求，該中心決定「基於人道與信仰理由」破例，正式為于朦朧登記三退，並表示這不僅是對一位暴斃亡靈的救贖，也是追求真相與光明者的良知見證。

不過，「三退網站」是由海外媒體《大紀元時報》創立，並非中國官方機構，網站內容涵蓋多項中國敏感議題，包括于朦朧事件延伸報導、活摘器官指控、以及關於中共高層的傳聞等。目前尚無法證實透過該網站申請是否具實際效力，也不清楚退黨後是否會面臨後續影響。不過不少網友認為，「三退」象徵和平、理性、非暴力的自主覺醒，是對極權體制的一種靜默反抗。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中