陳意涵震撼曝「國小生都可能碰毒」嚇壞眾人！張孝全揭密毒品暗流

〔記者蕭方綺／台北報導〕公視影集《郵票與舒芙蕾》今釋出前導預告及國際版海報，並首度公開超豪華黃金卡司陣容。該劇由金獎導演鄭芬芬歷經五年田調、編劇而成，集結陳意涵、張孝全、天心、林奕嵐、張懷秋、林子閎、劉修甫攜手主演，並邀請張榕容、温昇豪、周幼婷特別演出。

前導預告中由張孝全飾演的警隊小隊長率領小隊攻堅緝毒揭開序幕，畫面緊湊刺激，預告直指毒品成為社會未爆彈的痛點，台詞講述「很多人都會問我們為什麼要吸毒，當唯一想幫助你的人，拿出來的就是毒品，你要怎麼辦？」張孝全表示：「真正成癮的或許是人在遇到無法跨過的問題，找到某個事物可以讓人暫時放下無力感時，就可能就會上癮。」陳意涵有感而發提及：「芬芬導演持續在關注特殊議題，她對我說過『妳知道現在國小生可能碰過毒品！』我們應該要讓大家知道這是很危險的現況。」

請繼續往下閱讀...

張孝全在《郵票與舒芙蕾》飾演警隊小隊長，緝毒不遺餘力。（時創影業提供）

《郵票與舒芙蕾》中「郵票」是毒品的代稱，「舒芙蕾」則象徵能帶來療癒效果的甜點，每個角色都背負著難解的成癮與人生之結。全劇採用多線交錯敘事，揉合青少年毒品、校園霸凌、上流社會慾望橫流、警界弊端等複雜議題，劇情包含製毒、情慾、謀殺等強大情節張力，挑戰感官極限，預期將引發觀眾對墮落與療癒的深刻心靈衝擊。

故事聚焦於一名 17 歲少女的報復行動，她為報復玩弄母親感情的渣男決定對其家庭下手。然而少女在認識渣男的元配後，才發現對方同樣是受害者，兩人從此成為忘年之交，卻也一同踏上毒品的不歸路。

陳意涵在《郵票與舒芙蕾》飾演少婦，與林奕嵐相識後捲入意想不到的風波。（時創影業提供）

鄭芬芬導演表示，許多用毒者都有「不願面對的困境，成爲他們無法擺脫的癮。」而在田調過程中更發現，台灣首次接觸毒品的平均年齡下修到 12.5 歲，因此她希望透過青少年毒品案件為核心的故事，引導觀眾以更寬容、多面向的角度看待藥物成癮，更藉此傳遞核心理念「成癮的背後都有著某種缺乏，也許不是你要多堅強，才能面對每一天，而是，誰陪在你的身邊？」全劇預計於2026年播出。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法