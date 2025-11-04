《化外之醫》登澳洲公視「首部上架台劇」 張鈞甯被封「台灣女神」

〔記者蕭方綺／台北報導〕連炳發、楊一展、張鈞甯等人演出的影集《化外之醫》，今年金鐘奪下男主角和男配角獎，也獲澳洲公共電視 SBS（Special Broadcasting Service）肯定，成為旗下影音平台《SBS On Demand》首部上架的台劇。

張鈞甯（中）在《化外之醫》中要照顧患有失智症的父親傅雷及患有腦麻的兒子，揭「三明治世代」職場婦女困境。（台灣公共電視、中華電信、瀚草文創提供）

聽到上架消息後，主創團隊與演員群感到十分榮幸與興奮。女主角張鈞甯希望：「澳洲觀眾能透過這部影集，感受到跨越地域與文化的情感連結。」日前上架後引發關注，許多澳洲劇迷留言稱讚，更有觀眾寫道：「這是一段非常真實的生活片段！」

請繼續往下閱讀...

女主角張鈞甯對於澳洲民眾封她為「台灣女神」，她謙虛地說：「能被這樣稱呼真的榮幸，但我更希望觀眾能看到角色中展現的女性力量與社會意識。」她飾演的鄭琬平醫師是「三明治世代」女性的縮影，必須同時照顧癱瘓的父親與生病的孩子，並在醫療體系的高度專業工作中尋求突破與平衡。「鄭琬平身上的壓力是多層次的，家庭的牽絆、工作的使命感和自我的追求，時常在她內心交戰。」

楊一展（左起）在《化外之醫》急忙帶著受傷的逃逸移工、連炳發逃到公廁手術。（台灣公共電視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯坦言：「在準備這個角色時，試圖去理解並內化這種『蠟燭多頭燒』的疲憊與堅韌，希望呈現出鄭琬平即使在困境中，依然試圖抓住一絲光亮、堅持自己信念的樣貌。」

連炳發與楊一展日前分別以《化外之醫》榮獲金鐘獎戲劇節目男主角與男配角獎，這也是他們人生的第一座金鐘獎，對於該影集登上澳洲平台非常開心。連炳發說：「能讓我們傾注情感的影集觸及地球另一端的觀眾，真的非常特別。」他強調：「《化外之醫》不僅是一部醫療犯罪劇，更是一個關於人性、勇氣與善良的故事。如果你喜歡能讓你又笑又哭的作品，它一定會觸動你的心。」楊一展則期盼未來能親自前往澳洲宣傳，並希望澳洲的朋友多多支持這部結合醫療、犯罪與移工議題的作品。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法