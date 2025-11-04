自由電子報
娛樂 最新消息

黃明志小心！謝侑芯命案 吉隆坡總警長宣布以謀殺罪方向偵辦

馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，謝侑芯猝死案將轉為援引謀殺罪名調查。（本報合成圖）馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，謝侑芯猝死案將轉為援引謀殺罪名調查。（本報合成圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣網紅謝侑芯10月赴馬來西亞，原本是要和黃明志談拍片，沒想到10月22日下午1點40分左右爆出在吉隆坡一家高級飯店猝死，一開始經紀人得知消息對外稱是心臟病發，事後爆出她過世時，黃明志同在房間，甚至被警方搜出身上涉毒品，事件疑點重重，今（4日）馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，此案件將從猝死角度，轉為援引謀殺罪名調查，並傳出將逮捕黃明志。

根據大馬《中國報》報導，警方將援引刑事法典302條文（謀殺），調查台灣網紅謝侑芯在吉隆坡猝死案件，並談到「目前警方正在做進一步調查」，儘管黃明志日前發聲明，表示自己沒有碰毒品，沒有持有毒品，不過昨《中國報》取得他被警方偵訊時拍下的警局照，還有從他身上查獲的9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸，日前謝侑芯經紀人也公開嗆問，質疑黃明志是否涉及餵藥謝侑芯？並表示謝侑芯沒有碰毒的經驗，希望警方能查明真相。

黃明志經紀公司則表示，目前為止尚未獲得警方方面完整調查報告，對於相關指控，請外界靜待調查結果。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

