黃明志捲網紅命案、疑搜出搖頭丸！台馬律師解析毒品刑責「天差地別」

〔記者劉詠韻／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志以飄向北方等歌曲走紅華語圈，長年往返台馬兩地發展，卻近日捲入台灣網紅謝侑芯猝死案。馬國警方在他下榻旅館房間內查獲9顆疑似搖頭丸藍色藥丸，尿檢更對4種毒品呈陽性反應，而黃明志訊後以8000令吉（約新台幣5.9萬元）交保。台、馬律師指出，兩地對毒品的刑責差異懸殊，台灣對施用者多採緩起訴或勒戒處理，而在馬來西亞，販運毒品最高可判死刑，即便未判死，仍可能面臨嚴厲的12鞭刑。

定恆法律事務所律師黃柏榮指出，若於國內，施用第一級毒品如海洛因、嗎啡、鴉片及古柯鹼，處6月以上5年以下有期徒刑；施用第二級毒品如安非他命、搖頭丸、液態搖頭丸及大麻等，則處3年以下有期徒刑。他表示，一般民眾吸毒多採緩起訴，販運部分，馬來西亞地理接近東南亞毒品來源地如泰國、緬甸，採重刑處理，運毒風險高，因此違法者可能面臨死刑或終身監禁。

黃柏榮也整理馬來西亞毒品刑責，其中販運危險毒品、提供販運邀約、為販運毒品從事或提議準備行為，刑責違反上述規定即觸法，經定罪後，將面臨死刑或終身監禁；若未判死刑，須施以不少於12鞭之鞭刑。

有別於台灣對部分毒品走私、販運案件多以罰金或有期徒刑處理，馬來西亞則判處死刑或無期徒刑，且「若未被判死刑者，須施以不少於12鞭」，至今仍保留鞭刑制度。對此，記者也請教當地一名不願具名的律師，她表示，鞭刑源自英殖民時期的刑罰制度，至今仍被視為對嚴重犯罪的嚇阻手段。尤其在毒品案件中，政府長期認為毒品禍害社會，因此採取重刑政策維持社會秩序；加上馬國的確鄰近「金三角」毒品來源區，執法機關普遍認為必須以高強度刑罰防止走私與販運。

針對黃明志以約新台幣6萬元交保，引發台灣網友質疑金額偏低，馬來西亞律師李景龍受訪指出，交保金額的多寡並非重點，主要由法官衡量被告是否有潛逃風險而定，目的在於「確保被告會出席後續審理」。他坦言，在馬國司法實務中，法院更著重於評估被告的出庭意願與社會風險，而非金額高低。

