余祥銓化身球場攝影師 女星挑戰轉播突崩潰大哭

余祥銓（右）、焦曼婷挑戰職棒轉播。（Yahoo《星二代很忙內》提供）〔記者林欣穎／台北報導〕焦曼婷和余祥銓 拍攝Yahoo《星二代很忙內》登上緯來體育台的LIVE轉播車，挑戰「球賽轉播人員」成為鏡頭後的幕後人員，實際拍攝與轉播比賽，特別是焦曼婷在轉播車內面對精彩賽事回放任務時，一度緊張到「有嘔吐感」，甚至事後直接情緒潰堤，崩潰大哭，焦曼婷說：「這是現場轉播，我很怕在現場有任何意外，或者應該有記錄到，卻沒有記錄到，壓力超大。」

余祥銓爽當啦啦隊貼身攝影師。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

為了勝任轉播工作，「認識球員」是基本功課，余祥銓和焦曼婷必須在十分鐘內記住味全龍與富邦悍將兩隊共58名球員的長相與姓名，沒想到余祥銓自作聰明，認為在味全龍主場，考題應以味全球員為主，結果驗收時慘遭打臉，焦曼婷笑問：「你為什麼把味全的球員貼到富邦的名字上？顏色都不一樣耶！」讓余祥銓哭笑不得直呼：「我根本沒注意到有兩隊！」接著兩人來到球場周遭架設轉播攝影機，扛著沉重的腳架與攝影機上下高台，體驗戶外轉播工作的艱辛。

面對炎炎夏日的酷熱高溫，余祥銓好奇詢問是否發生過意外？導播分享驚人內幕：「以前有攝影師曾經拍一拍，因為太熱中暑，然後從高台上摔下來。」

正式比賽前，兩人先進行精彩賽事回放的訓練，初次嘗試焦曼婷明顯跟不上鏡頭運鏡速度，反觀余祥銓操作起來游刃有餘，甚至加碼挑戰切換兩個不同鏡位，連緯來體育台的資深導播都忍不住稱讚余祥銓很有天分，讓他驕傲的說：「這跟打電動有異曲同工之妙！」

焦曼婷轉播職棒壓力爆表痛哭。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

但用心良苦的導播卻希望進度落後的焦曼婷能有更多的練習機會，因此指派她留在轉播車內負責回放賽事的工作，焦曼婷坦言壓力超大，甚至緊張到頻頻偷掉淚，但她很快就掌握導播指令，成功在最佳時間點回放雙殺精彩畫面，讓一旁指導的前輩都忍不住跟焦曼婷擊掌慶賀。

球賽過程中，緯來體育台的賽事主播也特別向全國觀眾介紹《星二代很忙內》節目，以及余祥銓與焦曼婷擔任此次球賽的一日實習生，令焦曼婷走出轉播車的瞬間難忍激動的情緒而崩潰大哭：「那一刻我知道至少成功一次，被認同的感覺讓我超感動，還聽到自己和節目的名字被念出來，這個體驗太印象深刻了，我絕對不會忘記。」

余祥銓則如願以償，擔任拍攝啦啦隊的場邊攝影師，和味全龍專屬啦啦隊「小龍女」們互動熱絡，過程還被現場球迷直擊拍下，在社群引發熱烈討論，網友一度以為余祥銓改行當攝影師，也紛紛肯定他結婚生子後越來越成熟負責。

不過正式轉播開始時，余祥銓卻因太緊張，監聽耳機沒戴好，根本聽不到導播指令，還好旁邊的攝影前輩即時協助，才化險為夷度過危機。結束拍攝後，余祥銓直呼：「我一開始本來以為很簡單，但那機器真的很重，扛到我滿頭大汗，而且我還只是負責拍啦啦隊、拍觀眾而已，真的很累耶！」最後他打趣感嘆：「幕後工作真的太辛苦了，我要請大家吃飯，感謝幕後同仁的付出。」

