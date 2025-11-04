自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

余祥銓化身球場攝影師 女星挑戰轉播突崩潰大哭

余祥銓（右）、焦曼婷挑戰職棒轉播。（Yahoo《星二代很忙內》提供）余祥銓（右）、焦曼婷挑戰職棒轉播。（Yahoo《星二代很忙內》提供）〔記者林欣穎／台北報導〕焦曼婷和余祥銓 拍攝Yahoo《星二代很忙內》登上緯來體育台的LIVE轉播車，挑戰「球賽轉播人員」成為鏡頭後的幕後人員，實際拍攝與轉播比賽，特別是焦曼婷在轉播車內面對精彩賽事回放任務時，一度緊張到「有嘔吐感」，甚至事後直接情緒潰堤，崩潰大哭，焦曼婷說：「這是現場轉播，我很怕在現場有任何意外，或者應該有記錄到，卻沒有記錄到，壓力超大。」

余祥銓爽當啦啦隊貼身攝影師。（Yahoo《星二代很忙內》提供）余祥銓爽當啦啦隊貼身攝影師。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

為了勝任轉播工作，「認識球員」是基本功課，余祥銓和焦曼婷必須在十分鐘內記住味全龍與富邦悍將兩隊共58名球員的長相與姓名，沒想到余祥銓自作聰明，認為在味全龍主場，考題應以味全球員為主，結果驗收時慘遭打臉，焦曼婷笑問：「你為什麼把味全的球員貼到富邦的名字上？顏色都不一樣耶！」讓余祥銓哭笑不得直呼：「我根本沒注意到有兩隊！」接著兩人來到球場周遭架設轉播攝影機，扛著沉重的腳架與攝影機上下高台，體驗戶外轉播工作的艱辛。

面對炎炎夏日的酷熱高溫，余祥銓好奇詢問是否發生過意外？導播分享驚人內幕：「以前有攝影師曾經拍一拍，因為太熱中暑，然後從高台上摔下來。」

正式比賽前，兩人先進行精彩賽事回放的訓練，初次嘗試焦曼婷明顯跟不上鏡頭運鏡速度，反觀余祥銓操作起來游刃有餘，甚至加碼挑戰切換兩個不同鏡位，連緯來體育台的資深導播都忍不住稱讚余祥銓很有天分，讓他驕傲的說：「這跟打電動有異曲同工之妙！」

焦曼婷轉播職棒壓力爆表痛哭。（Yahoo《星二代很忙內》提供）焦曼婷轉播職棒壓力爆表痛哭。（Yahoo《星二代很忙內》提供）

但用心良苦的導播卻希望進度落後的焦曼婷能有更多的練習機會，因此指派她留在轉播車內負責回放賽事的工作，焦曼婷坦言壓力超大，甚至緊張到頻頻偷掉淚，但她很快就掌握導播指令，成功在最佳時間點回放雙殺精彩畫面，讓一旁指導的前輩都忍不住跟焦曼婷擊掌慶賀。

球賽過程中，緯來體育台的賽事主播也特別向全國觀眾介紹《星二代很忙內》節目，以及余祥銓與焦曼婷擔任此次球賽的一日實習生，令焦曼婷走出轉播車的瞬間難忍激動的情緒而崩潰大哭：「那一刻我知道至少成功一次，被認同的感覺讓我超感動，還聽到自己和節目的名字被念出來，這個體驗太印象深刻了，我絕對不會忘記。」

余祥銓則如願以償，擔任拍攝啦啦隊的場邊攝影師，和味全龍專屬啦啦隊「小龍女」們互動熱絡，過程還被現場球迷直擊拍下，在社群引發熱烈討論，網友一度以為余祥銓改行當攝影師，也紛紛肯定他結婚生子後越來越成熟負責。

不過正式轉播開始時，余祥銓卻因太緊張，監聽耳機沒戴好，根本聽不到導播指令，還好旁邊的攝影前輩即時協助，才化險為夷度過危機。結束拍攝後，余祥銓直呼：「我一開始本來以為很簡單，但那機器真的很重，扛到我滿頭大汗，而且我還只是負責拍啦啦隊、拍觀眾而已，真的很累耶！」最後他打趣感嘆：「幕後工作真的太辛苦了，我要請大家吃飯，感謝幕後同仁的付出。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中