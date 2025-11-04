自由電子報
娛樂 最新消息

談粿王事件與謝侑芯之死 杜聖聰：悲劇也能成娛樂

〔記者洪美秀／新竹報導〕近期不管是藝人粿粿與老公范姜和王子3人間的感情事件，還是被稱為「護理女神」的網紅在馬來西亞香消玉殞，扯出歌手黃志明攜毒被捕事件。短短幾天，這些事件或故事被分解、拼貼、再包裝成流量商品，成為演算法的內容物，傳播學者杜聖聰認為，這正是「娛樂至死」的最佳註腳。每場戲都在鎂光燈下被放大、被消費。網紅的經濟邏輯清晰：只要能引起情緒，就能變現。創作已退居其次，真實也不再重要。

他也提到，尼爾．波茲曼曾說：我們不再害怕真理被禁止，而是害怕真理被娛樂所淹沒。如今的社群世界，正是如此。從粿粿、王子、范姜的緋聞，到黃明志的毒品風波，每一場戲都在鎂光燈下被放大、被消費。「被觀看的宿命」，變成流量唯一的貨幣，網紅不再是創作者，而是供觀眾消遣的角色。網紅拍吃飯、拍哭泣、拍戀愛、拍爭吵，每個情緒都被演成片段，每段片段都要能「留住觀眾3秒鐘」。這樣的算法驅動下，人生成了節目，悲劇也能成娛樂。

杜聖聰認為，觀眾早已習慣這種觀看方式。政治議題、社會新聞，不敵一場偶像合體或情侶分手的熱度。藍綠之爭的罵戰再激烈，也無法掀起年輕族群的興趣；這不只是價值變遷，而是媒體文化的斷層。對資訊過剩的一代來說，思考太慢、戲劇剛好。傳統媒體為生存，學會用網紅語言；政治人物為曝光，加入短影音戰場。於是，整個社會都在表演：表演正義、表演憤怒、表演快樂。「娛樂」已凌駕悲傷與倫理之上。

點圖放大header
點圖放大body
