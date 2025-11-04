自由電子報
娛樂 最新消息

謝侑芯遺體傳已剖驗 目前仍在醫院太平間

「護理師女神」謝侑芯赴馬來西亞拍攝驚傳在酒店內猝逝。（翻攝自謝侑芯IG）「護理師女神」謝侑芯赴馬來西亞拍攝驚傳在酒店內猝逝。（翻攝自謝侑芯IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「創作鬼才」黃明志驚傳涉及「護理師女神」謝侑芯命案，大馬警方證實黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，他發聲否認涉毒更反控「救護車遲到將近1小時」，今（4）日上午傳出最新消息，謝侑芯遺體目前已被送往吉隆坡中央醫院驗屍。

《中國報》報導，謝侑芯遺體在中央醫院進行剖驗，之後被安置在醫院太平間，因為必續配合警方調查；至於謝侑芯在台灣家人，據悉家屬近日將赴大馬辦理相關手續後，才可領出死者遺體。

黃明志（左）涉入謝侑芯命案，各界關注。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）黃明志（左）涉入謝侑芯命案，各界關注。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

報導同時指出，謝侑芯遺體在領出後會被送往火葬場火化，骨灰再由家人帶回台灣。

謝侑芯是在上個月赴海外拍攝突傳猝死，進而扯出歌手黃明志深陷其中。據悉，當晚他人就在現場，還被搜出壯陽藥、毒品，震驚娛樂圈。據馬國媒體報導，謝侑芯原本被醫院判定為心臟病發作，但隨著警方深入調查，案情急轉直下，黃明志則表示，2人當晚在飯店內討論影片拍攝內容，期間謝侑芯進浴室沖涼卻遲遲未出來，他入內查看時發現人已倒在浴缸內，雖緊急施以CPR仍回天乏術。

點圖放大header
點圖放大body
