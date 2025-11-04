自由電子報
娛樂 最新消息

三度入圍奧斯卡！資深女星戴安拉德逝世 女兒蘿拉鄧哀痛發聲明

〔記者許世穎／綜合報導〕曾三度入圍奧斯卡的美國資深女星戴安拉德（Diane Ladd）今（4日）傳出逝世，享壽89歲。她的女兒、奧斯卡得主蘿拉鄧證實消息，並表示她陪伴在母親身邊，見證「非凡的母親與藝術家」平靜離開。

資深女星戴安拉德（左）逝世，女兒蘿拉鄧證實消息。（路透）資深女星戴安拉德（左）逝世，女兒蘿拉鄧證實消息。（路透）

戴安曾以《再見愛麗絲》、《我心狂野》以及《激情薔薇》三度入圍奧斯卡最佳女配角，她的女兒蘿拉鄧在聲明中表示：「我那了不起的英雄、我生命中最珍貴的禮物——我的母親，今天早晨在加州歐海的家中，在我身旁安詳離世。」聲明中也提到：「她是最偉大的女兒、母親、祖母、演員、藝術家，也是夢想中才會出現的溫柔靈魂。我們真的很幸運能擁有她。如今，她正與天使一同飛翔。」

戴安與蘿拉的父親布魯斯鄧的婚姻於1969年結束，她後來兩度再婚，最後一任丈夫為百事公司前高層羅伯特杭特，婚姻維持至他於7月去世。布魯斯鄧也在聲明中表示：「黛安是了不起的演員，直到與大衛・林區合作，她才讓世人真正看到她的才華。她熱愛生命、真誠待人，是所有演員的好夥伴，也是一位出色的母親。為此，我將永遠感激她。」

