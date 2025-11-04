自由電子報
娛樂 最新消息

專挑美女主播進軍政壇！王偊菁被拱選立委

李正皓（左起）、馬郁雯從朋友變情人，王偊菁全看在眼裡並獻上祝福，右為民進黨立委王義川。（王偊菁提供）李正皓（左起）、馬郁雯從朋友變情人，王偊菁全看在眼裡並獻上祝福，右為民進黨立委王義川。（王偊菁提供）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台前主播馬郁雯有「揭弊女神」封號，今（4）日上午在民進黨前立委段宜康陪同下召開記者會，宣布爭取民進黨提名參選台北市中正、萬華市議員，更受矚目的是，馬郁雯前同事、三立新聞台《前進新台灣》主持人王偊菁還被拱進軍立法委員。

昨晚傳出馬郁雯將在今天上午召開記者會宣布參選市議員，她好友王偊菁第一時間力挺在臉書發文激喊：「我溫蒂（馬郁雯英文名）我驕傲，還不得了了，邀請到段宜康大大，起手式超強。」

王偊菁（右）和馬郁雯在三立是無話不談的好友更是感情深厚姊妹淘。（王偊菁提供）王偊菁（右）和馬郁雯在三立是無話不談的好友更是感情深厚姊妹淘。（王偊菁提供）

王偊菁發文後，釣出馬郁雯男友、三立新聞台《前進新台灣》主持人李正皓搶先留言：「糟糕了！我變議員佐了。」讓人眼睛為之一亮，有更多粉絲把焦點放在王偊菁，大力敲碗「王偊菁妳也應該出來，盛世美顏不出，奈天下蒼生何？妳要出來拯救台灣啊」、「我比較想看王偊菁選立委」。

對於被拱選立委，王偊菁稍早回應《自由娛樂頻道》:「進立法院現在要練身體，比分貝，我一介弱女子，毋湯（台語，指不可以）。」

相關新聞：（獨家）前主播馬郁雯今宣布參選市議員 還嫁李正皓？

點圖放大
點圖放大
