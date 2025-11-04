五星酒店變命案現場？ 謝侑芯與黃明志入住一晚 要價上萬元

謝侑芯（左）近期飛往馬來西亞，竟不幸魂斷異鄉。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅謝侑芯驟逝案越揭越黑！這位擁有甜美臉蛋與魔鬼身材的31歲人氣女神，上月赴海外拍攝突傳猝死，竟扯出馬來西亞歌手黃明志深陷其中。據悉，當晚他人就在現場，還被搜出壯陽藥、毒品，震驚娛樂圈。

根據馬國媒體報導，謝侑芯原本被醫院判定為心臟病發作，但隨著警方深入調查，案情急轉直下。黃明志表示，兩人當晚在飯店內討論影片拍攝內容，期間謝侑芯進浴室沖涼卻遲遲未出來，他入內查看時發現人已倒在浴缸內，雖緊急施以CPR仍回天乏術。

更驚人的是，現場找到9顆藍色藥丸，疑似搖頭丸「愛他死」，而黃明志尿液驗出4種毒品反應，被依毒品法起訴。雖已保釋在外，但警方懷疑浴缸並非第一現場，甚至懷疑女方曾遭移動遺體，詳細鑑識仍在進行。

根據馬國媒體爆料，兩人當晚入住的不是普通飯店，而是位於吉隆坡金三角地段的五星級豪華酒店，走路15分鐘可達大型商場柏威年廣場。該飯店一晚房價破萬元台幣，最高級的總統套房要價近10萬，被譽為「空中宮殿」。據說兩人當晚所住樓層視野極佳，可俯瞰整個吉隆坡夜景。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

