娛樂 最新消息

粿粿哥哥支持提告 起底竟是喬傑立男團成員

韓秉融曾與范姜彥豐在飯局上同框。（圖／翻攝自韓秉融IG）韓秉融曾與范姜彥豐在飯局上同框。（圖／翻攝自韓秉融IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕男模范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，更痛斥2人「道德淪喪」。事後3方各自回應，王子承認與粿粿的交情「超出朋友應有的界線」粿粿則落淚坦言確實有「逾矩行為」，但此舉確實吸引許多同情票，其中粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，網友深扒，發現粿粿的哥哥，竟然是喬傑立前男團「太極」的成員韓秉融。

「太極」成員韓秉融轉發影片力挺粿粿，並表示「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷。讓女人離開的絕對不是因為沒錢，而是在你身上看不到希望。」同時力挺粿粿對范姜彥豐提告誹謗、妨害秘密及名譽損害賠償等行動，也要截圖提告網路上的酸民，韓秉融言語霸氣直指「我幫妳找律師，全權處理。」直言「哥挺妳，別再被爛人欺負了！」

孫德榮曾與子弟兵韓秉融（左一）出席活動（記者潘少棠攝）孫德榮曾與子弟兵韓秉融（左一）出席活動（記者潘少棠攝）

韓秉融過去曾是喬傑立男團「太極」隊長，現在不僅是「藝響台灣」創辦人，還是娛樂公司總監。根據《鏡報》報導，韓秉融雖稱粿粿為「妹妹」，但疑似是遠親關係，而韓秉融老婆林家莉此次也有發文聲援粿粿，一家人還曾跟范姜彥豐一起聚餐。

但由於林家莉「Kiwi」此次力挺粿粿的發言，其開頭也是「我們是粿粿的家人，我們道歉我們認錯，並不是為了自己出軌找理由」，與網路上瘋傳的多篇道歉文幾乎雷同，因此也被質疑「粿粿買網軍」但韓秉融也反控范姜彥豐買網軍，直指文章手法粗糙、惡意栽贓，「到底哪邊買網軍，有點智商的都看得出來。」

其實不只粿粿有位明星哥哥，其實范姜彥豐也有帥氣的兄弟，其胞兄范姜閎韻更是醫界男神，范姜彥豐來自醫師世家，其2名兄弟范姜典陽、范姜閎韻也都是牙醫，其中范姜閎韻也曾上節目同框藝人風田、安心亞、阿Ken，兄弟三人皆是高顏值。

