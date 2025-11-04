大谷翔平遊行「臂咚」真美子閃爆現場！喊話明年再奪冠

大谷翔平（右）與妻子真美子現身遊行。（歐新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕洛杉磯道奇隊成功完成世界大賽二連霸，凱旋歸來後於台灣時間3日凌晨舉辦盛大封王遊行，全城陷入狂歡。身為球隊招牌球星的「二刀流」大谷翔平，在致詞時對著球迷高喊：「I’m ready to get another ring next year！（我已準備好明年再奪一枚冠軍戒指！）」展現爭取三連霸的決心。

遊行期間，大谷與妻子真美子並肩現身，成為全場焦點。畫面中，兩人不時對視微笑，互動甜蜜閃瞎眾人。相關影片在日本及美國社群平台上掀起熱議，網友紛紛留言祝福：「真美子的笑容太美了」、「這對夫妻像電影主角一樣」。

網友笑稱大谷翔平（左）「臂咚」妻子真美子。（達志影像）

此外，封王典禮的最高潮由兩位日籍球員發表感言。世界大賽MVP山本由伸以流利英文表示「非常感感謝我的隊友、教練，還有最棒的工作團隊以及球迷們，這座冠軍是我們一且拿下的。我愛道奇，也愛洛杉磯。」掀起全場歡呼，最後更用日文向球迷鞠躬道謝，現場氣氛感人又熱烈。

