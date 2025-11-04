謝侑芯猝逝救護車遭控延誤 黃明志慘遭打臉：不到半小時

黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「護理師女神」謝侑芯赴大馬拍攝影片意外驟逝，大馬歌手黃明志遭爆當下也在場掀起軒然大波，對於黃明志在聲明中指出救護車延遲近一小時才到達事發現場的說法，如今慘被馬國官方打臉，衛生部特別澄清：「26分鐘內就抵達現場施救」，與黃明志的說法有了很大的出入。

黃明志遭捲入命案事件，第一時間回應非常「賭爛」，「又看到捕風捉影的新聞，也收到很多人的關心」，澄清絕沒吸毒、未持有毒品，「之前沒有回應，是因為案件還在調查，我們不可以透露案情。這幾天我們也遭到了blackmail勒索，如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底。」至於謝侑芯猝死，他表示很不捨，透露當天報案之後，救護車遲到近1小時，讓他覺得生氣又無奈。

針對黃明志控訴救護車遲到，馬來西亞《中國報》、《光明日報》報導駁斥，據衛生部官員指出，救護車於10月22日中午12時30分從吉隆坡中央醫院出發，12時56分就抵達位於隆市康萊路的五星級飯店，不到半小時的時間，隨即對謝侑芯進行搶救。大馬官方強調：「接獲求助後2分鐘內就出勤」，駁斥黃明志指控遲到將近1小時的說法。

