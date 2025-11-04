60歲張曼玉逛街「熱吻」畫面流出！女神認：是時候介紹給大家

張曼玉開心介紹自己的心肝寶貝。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／台北報導〕60歲影后張曼玉近來積極在社群分享生活，日前更鬆口：「我覺得今天是時候，介紹我兩個心肝寶貝給你們認識了。」分別是13歲的Marshall和10歲的Juka Lulu，兩隻毛孩經常陪她去逛街，她說：「我們幾乎每天都在一起，所以連去倫敦我也會帶著他們一起去。如果要和他們分開，最多一個星期我就會超級想念，甚至會有一點失落。」也說每次只要聽到他們被稱讚英俊、漂亮，「做媽媽的比他們還開心。」

張曼玉的愛犬Juka Lulu不停吻向她的唇。（翻攝自小紅書）

張曼玉感謝Marshall已陪她13年。（翻攝自小紅書）

張曼玉常帶著愛犬逛街。

（翻攝自小紅書）

張曼玉在影片中寵溺的抱著愛犬，直呼Marshall已經陪她13年了，「太感激你了」，透露Marshall的嗜好是「吃」，此外，她也爆料Juka Lulu平常很像一個「男孩子」，「很沒有女性的優美的，可是今天出去玩，我們穿得很漂亮哦。」讓Juka Lulu穿上粉紅色的裙子，甚至連頭髮都綁了可愛的「啾啾」，也任由Juka Lulu熱烈地「吻」上她的唇，足見寵愛之情。

