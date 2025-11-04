自由電子報
娛樂 音樂

宇宙人怕胖團春浪音樂節後台相遇「大動手腳」 大寶踢爆重大改變

〔記者陳慧玲／台北報導〕成團21年的宇宙人和滿18年的怕胖團，前兩天在春浪音樂節20周年後台相遇，沒想到竟然「大動手腳」，一見面就開啟打鬧模式，彼此摸來摸去鬧成一團，宇宙人笑說：「真的很喜歡在音樂節後台相聚的時刻，好像同學會現場一樣！」

宇宙人在春浪音樂節後台遇到怕胖團，老友相聚特別開心。（相信音樂提供）宇宙人在春浪音樂節後台遇到怕胖團，老友相聚特別開心。（相信音樂提供）

宇宙人12月20日將再登小巨蛋，推出升級版「vivo x 宇宙人 α：回到未來1986 台北小巨蛋演唱會」，忙於準備之外，也推出新的翻唱曲，並在春浪搶先獻唱片段。宇宙人參與「滾石撞樂隊2」音樂翻唱計畫，選唱阿信寫給梁靜茹演唱的《彩虹》，不少歌迷請願：「演唱會拜託一定要唱！」結果這次團員先在春浪演唱片段，歌迷聽得不過癮，直呼聽不夠，宇宙人盛情邀約：「那就來小巨蛋演唱會聽完整版吧！」

而這次在春浪相遇，怕胖團貝斯手大寶誇宇宙人：「從以前搞笑型，變成質感帥哥宇宙人。」宇宙人則笑回：「穿搭變好看了，但冷笑話跟垃圾話，一輩子也不會變！」當宇宙人唱到最後一首歌時，怕胖團主唱閃亮與貝斯手大寶驚喜登台，一起合唱《一起去跑步》，全場歡呼聲不斷。

