娛樂 最新消息

（有雷）李政宰紅毯慘摔「紅內褲」見客！《不幸的幸會》首播笑點炸裂

李政宰（右）和林知衍在《不幸的幸會》首集結下孽緣。（翻攝自tvN IG）李政宰（右）和林知衍在《不幸的幸會》首集結下孽緣。（翻攝自tvN IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝李政宰攜手《黑暗榮耀》「惡女」林知衍，主演爆笑喜劇《不幸的幸會》今（3）晚首播，該劇講述二度爆紅的國民演員和娛樂圈記者的愛恨糾葛，戲外兩人相差18歲的年齡差，成為戲迷熱議焦點。

記者會上，李政宰笑稱和林知衍並不存在「克服年齡差」的問題，反而被女方欺負，更說是林知衍找上自己來演男主角；林知衍解釋是劇本實在太有趣，因此一定要和前輩合作；兩人合作愉快，互動自在，戲裡戲外都充滿火花。

以下有雷：

李政宰飾演的「任現峻」原先憑電影走紅，隨後淡出演藝圈，和好友一起經營印刷店；後來他因電影系學生的再三懇求，參演他的畢業製作《神探姜弼久》又大受歡迎，迎來事業巔峰，該片甚至翻拍成電視劇，連播好幾季。

在拍《神探姜弼久》的過程中，李政宰不斷被導演折磨，甚至被酸沒合作過韓國名導朴贊郁、奉俊昊，台詞爆笑十足；所幸後來他以《神》片走紅，登上各大影展，成為「國民演員」，含淚表示希望「不被遺忘，繼續演戲」。

只是好景不常，李政宰因《神探姜弼久》的「正直刑警」形象被定型，就連進口車也無法開，更對著經紀人抱怨「現在應該要演財閥二代、人氣醫生或律師才對！天天都演窮刑警，觀眾都不再把我當本人看。」一語道盡演員的無奈。

李政宰（右）試圖阻止林知衍在紅毯拿出證據。（翻攝自tvN）李政宰（右）試圖阻止林知衍在紅毯拿出證據。（翻攝自tvN）

李政宰和林知衍在首集三番兩次上演無厘頭、逗趣情節，除了女方酒醉誤上李政宰的車，後來又在「男廁」相遇，林知衍踩著李政宰的脖子逃離現場，讓人看了驚心動魄，甚至在頒獎典禮紅毯再度結下孽緣。

結尾講到林知衍原先是跑政治線，因觸犯禁忌，無故被調到娛樂線，她因心生不滿，正好在典禮紅毯遇上集團會長，原本要當場質問對方，卻遭會長冷處理，令她怒火中燒，準備拿出疑似「關鍵性的證據」，引發現場騷動。

李政宰在典禮紅毯出洋相，紅內褲見客。（翻攝自tvN）李政宰在典禮紅毯出洋相，紅內褲見客。（翻攝自tvN）

正在此時走上紅毯的李政宰，見狀立刻上前阻止，不料一個不小心卻在紅毯上慘摔，褲子破洞大露紅內褲，糗態百出，令觀眾好奇往後劇情發展。《不幸的幸會》每週一二在Prime Video上架。

