自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

「金片子大賽」34部佳作PK！創意炸裂光點華山

〔記者鍾志均／台北報導〕「2025台北國際金片子大賽」今年多達323件作品參賽報名，囊括劇情片、紀錄片、動畫片等多元題材，總計34部入圍作品；入圍影展前天於光點華山電影館舉行，優秀作品從早到晚接力放映，展現新生代短片的無限創意。

2025金片子大賽映後大合照。（影委會提供）2025金片子大賽映後大合照。（影委會提供）

本屆金片子大賽入圍影展由楊達敬擔任影展開幕式與映後座談主持，開幕式上，影委會總監饒紫娟提到，金片子大賽持續與韓國富川國際奇幻影展合作，今年的入圍作品，有機會在明年富川影展被選映，「這是一個創造雙贏的計畫，讓台灣的短片有更大的機會被世界看到。」

入圍作品《狀況》導演王崇霖、演員陳妤出席入圍影展，陳妤在片中飾演女警，透過警察密錄器呈現影像，她不僅要和歹徒槍戰，還扛起全片攝影師的重任。

《狀況》導演王崇霖（左）、女主角陳妤。（影委會提供）《狀況》導演王崇霖（左）、女主角陳妤。（影委會提供）

關於拍攝趣事，陳妤表示拍攝時因為看不到密錄器的畫面，當下只能憑感覺「盲拍」，很怕鏡頭被擋到，但對戲的胡智強都能入鏡，陳妤大讚胡智強是「天生演員」，她說：「和智強有連到線，我突然懂攝影師和演員對到頻率的感覺。」

黃遠此次以《Rungay》入圍最佳男演員，和導演蘇弘恩一起出席入圍影展，兩人感謝金片子大賽的肯定，黃遠也分享自己在片中不僅是演一個人，更是在陪伴靈魂的歸途，「猴子的出現，是我與自己、與祖靈對話的聲音。謝謝劇組、族人，讓這段聲音被看見。」

談到如何揣摩角色，黃遠表示短片篇幅有限，而且是沒有台詞的內心戲，「必須先消化節奏，演出的時候也要很專注，我先去大自然找靈感，融合當下呼吸心跳去做表演呈現」。被問有沒有信心拿獎，黃遠大喊：「當然有！」

《Rungay》演員黃遠（左）、導演蘇弘恩。（影委會提供）《Rungay》演員黃遠（左）、導演蘇弘恩。（影委會提供）

曾以《強強快跑》獲得2023金片子大賽最佳男演員獎的胡智強，今年再以《冰箱》挑戰最佳男演員獎項，他說自己是在工作途中接到入圍通知，令他憶起這些年與好友一起創作的時光，「雖然只有短短幾秒鐘的時間能回味，卻能使我在上班時頻頻會心一笑」。

以《抓耙仔》入圍最佳女演員的鄭又菲和劇組開心出席入圍影展，她感謝整個團隊對她的照顧，「很高興作品可以多項入圍，而自己可以跟這麼棒的團隊學習，是個非常寶貴的經驗。」

憑《五花肉》入圍的小薰談到片中角色的心境與狀態非常複雜，「當初接演時，我花了很多時間在家中反覆練習，想要抓住那個年代女性的隱忍與堅毅。她把委屈和情緒藏在心裡，看似平靜無波，實則內心波濤洶湧，卻從不輕易讓人看見。」

小薰表示：「在每天拍攝前，我都必須讓自己的心沉到最低——不能快樂，盡量少說話，經常在片場來回走動，只為了更貼近當時那樣困苦壓抑的生活感受。」感謝導演給予的信任與鼓勵。

2025台北國際金片子大賽頒獎典禮將於11月25日在台北遠東香格里拉飯店舉行，今年持續與韓國富川國際奇幻影展合作，而金片子大賽入圍、獲獎之作品將有機會列入2026富川影展影片，更多資訊請關注「金片子大賽」粉絲專頁。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中