娛樂 最新消息

11月4部必追韓劇清單！李政宰戀林知衍 金裕貞黑化登場

李政宰（左起）、金裕貞、池昌旭、李帝勳主演新劇都在11月陸續登場。（翻攝自IG、Disney+、friDay影音提供）李政宰（左起）、金裕貞、池昌旭、李帝勳主演新劇都在11月陸續登場。（翻攝自IG、Disney+、friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇11月火力全開，各大串流平台強勢競爭，本報整理4大必追韓劇，接連上線，包括卡司從影帝李政宰、《黑暗榮耀》林知衍，到男神池昌旭、顛覆形象的金裕貞等，讓11月的追劇清單幾乎沒空檔。

《不幸的幸會》。（翻攝自IG）《不幸的幸會》。（翻攝自IG）

《不幸的幸會》首播：11月3日

播出平台：Prime Video

劇情看點：李政宰和《黑暗榮耀》林知衍戲外相差18歲，這次要共組CP，上演刑警專業演員、娛樂線記者的搞笑羅曼史。兩位演員在韓國都是超高知名度演員，此次透過妙趣橫生的互動，將展現人際關係的複雜性和人物的成長歷程。

《操控遊戲》。（翻攝自Disney+）《操控遊戲》。（翻攝自Disney+）

《操控遊戲》首播：11月5日

播出平台：Disney+

劇情看點：池昌旭飾演一位積極又富有同理心的模範公民，沒想到卻捲入強姦、殺害女子罪名遭逮捕，順遂的人生毀於一旦，他在痛失一切後，發誓要找出幕後真兇，讓加害者血債血償。

《親愛的X》。（翻攝自IG）《親愛的X》。（翻攝自IG）

《親愛的X》首播：11月6日

播出平台：HBO Max

劇情看點：由《太陽的後裔》名導李應福執導，將童星金裕貞改造成「偷取人心」的惡女，劇情淒美又慘烈；過去清新形象的金裕貞這次形象大變，踩著他人往上爬，被看好有望繼《上流戰爭》金素妍後，又一「蛇蠍惡女」的代表。

《模範計程車3》。（friDay影音提供）《模範計程車3》。（friDay影音提供）

《模範計程車3》首播：11月21日

播出平台：friDay影音

劇情看點：韓國經典漫改劇 IP 續作，由李帝勳、金義聖、表藝珍等原班人馬回歸主演，以惡制惡痛快「代客復仇」，最新一季不僅拉到日本拍攝，還有香港男團 MIRROR 成員 Edan 加入客串，增添劇情亮點。

