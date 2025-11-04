自由電子報
娛樂 日韓

（專訪）水上恒司丟掉藝名重生！自招曾不負責任：我懂得痛苦了

〔記者廖俐惠／專訪〕水上恒司自2018年因演出日劇《中學聖日記》一炮而紅，看似前程似錦，2021年卻與前東家爆發糾紛，如今以本名活躍於演藝圈中。他最近接受專訪，透露出道以來的心路歷程，坦言過去面對工作的態度不夠嚴謹，現在經歷多了，更懂得人生的痛苦以及艱辛。

水上恒司坦言年輕時說話、演戲都不負責任，直到現在才知道每一字每一句的份量有多重。（高雄電影節提供）水上恒司坦言年輕時說話、演戲都不負責任，直到現在才知道每一字每一句的份量有多重。（高雄電影節提供）

26歲的水上恒司最近他帶著新片《九龍大眾浪漫》、《火喰鳥之鳴》來台宣傳，接下來他主演的電影《WIND BREAKER—防風少年—》也即將上映。聊到最近的作品，剛好都是有原著基礎的電影，他分享，基本上只有作品的劇本已經完成，就不會特別去看原著，「像是漫改作品角色的塑造，如果完全照著演就會很奇怪又不自然，我習慣抓到角色精隨，編劇先塑造出來，我再到片場完成。」

水上恒司曾以藝名「岡田健史」為台灣人所知，如今以本名重新出發。（高雄電影節提供）水上恒司曾以藝名「岡田健史」為台灣人所知，如今以本名重新出發。（高雄電影節提供）

對於有原創或者有原著基礎的作品，水上恒司準備的方式都差不多，不過他強調，「有原著的粉絲會比較多，但原著跟編劇想要傳達的意思不同，我要在此之中找到平衡，且必須要尊重這個劇本。」

水上恒司盼能夠與海外作品合作。（高雄電影節提供）水上恒司盼能夠與海外作品合作。（高雄電影節提供）

出道8年，水上恒司雖一度經歷過與前東家的官司爭議，如今事業也是平步青雲，被問到出道以來最大的改變是什麼？水上恒司直言：「大概是我懂內心的痛苦以及艱辛的事情吧，人生真的很辛苦，有很多難題，越拍越發現，演技真的是難的事情，感到痛苦跟害怕。剛開始的我初生之犢不畏虎，可以說一些不負責任的話或者不負責任的演技，現在越來越成熟，我知道這其中的分量有多重。」

水上恒司分享在準備角色時，會把「族譜」全部寫出來，角色是不是單親家庭？角色有沒有兄弟姐妹，都會影響到角色的個性。（高雄電影節提供）水上恒司分享在準備角色時，會把「族譜」全部寫出來，角色是不是單親家庭？角色有沒有兄弟姐妹，都會影響到角色的個性。（高雄電影節提供）

在《火喰鳥之鳴》劇情中說道「一旦摧毀，就無法回頭，也許我們得這麼做，才能解決問題」，戲外的水上恒司也十分認同這句話，坦言自己滿常拋棄所有一切、斷捨離，全部Reset。讓人不禁聯想到他在2021年經歷過與前東家的官司，拋棄「岡田健史」以「水上恒司」之名滿血復活，全部重新開始。

水上恒司接受專訪，分享出道8年的心路歷程。（高雄電影節提供）水上恒司接受專訪，分享出道8年的心路歷程。（高雄電影節提供）

他坦言，像是會定期清理人際關係，最近換季，也把不常穿的衣服都處理掉了，不過飽含心意的禮物，讓水上恒司真是丟不了。他分享，隨著自己出道越來越久，粉絲送來的卡片、禮物也越來越多，尤其是手寫信更讓他感受到文字的力量，「每一封信我一定都會看！」且裡面也有很多來自台灣的信，像是寫著「希望你能來台灣」、「看了你的電影覺得好有趣喔」，他感謝現在這個時代，透過社群就能跨越全世界。

水上恒司在《火喰鳥之鳴》飾演內斂而逐漸崩潰的丈夫，戲外的他未婚，期待未來演出人父的模樣。（高雄電影節提供）水上恒司在《火喰鳥之鳴》飾演內斂而逐漸崩潰的丈夫，戲外的他未婚，期待未來演出人父的模樣。（高雄電影節提供）

被問到是否對演出台灣電影、戲劇有興趣？水上恒司表示，當然很希望有這個機會，「我沒打算只在日本發展，但也不用要去好萊塢，只想接演有趣的作品，希望身為演員能夠有更大的成長，就算沒有太大的預算，但如果是很好的角色，如果覺得自己也能成長，不管是在台灣還是日本或者海外，我隨時都在準備接受各種挑戰。」

水上恒司長相帥氣，一出道就迅速爆紅。（高雄電影節提供）水上恒司長相帥氣，一出道就迅速爆紅。（高雄電影節提供）

至於演員的下一個目標，水上恒司回答很意外，透露想要演擁有家庭的角色，他在《火喰鳥之鳴》中是演人夫，不過夫妻之間的羈絆卻不是電影主要核心，「之後應該會開始接演有家庭、有小孩的角色，如果接到爸爸的角色，沒有另一半的我沒有孩子，也只能靠想像，也因此期待能演出怎麼樣的爸爸、人夫角色。」

