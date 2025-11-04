自由電子報
娛樂 電視

米可白注意了！孫綻「綁架懷孕戀人」 純情男竟成恐怖情人

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫綻在台視八點檔《寶島西米樂 傳承》中飾演廟口流氓，為了為了娶回蔡祥，鋌而走險從事非法走私，遭到通緝後更在逃亡途中綁架懷孕的蔡祥，只為「就近照顧」，純情男一夕變身「恐怖情人」，令人不勝唏噓。孫綻苦笑表示：「我們原本的互動都很歡樂，沒想到劇情發展到這麼沉重。」

孫綻（右）在《寶島西米樂 傳承》中綁架懷孕的蔡祥。（台視提供）孫綻（右）在《寶島西米樂 傳承》中綁架懷孕的蔡祥。（台視提供）

而拍攝這場重戲的當天剛好是蔡祥生日，讓他備感壓力：「人家生日還要拍這麼痛苦的戲，突然覺得壓力超大。」劇中蔡祥不願就範，情緒崩潰之下持刀相向，與汪龍爆發激烈衝突。孫綻回憶：「那把刀是真的刀，只是磨鈍過，看到還是覺得氣氛超壓迫。」他笑說其中一顆鏡頭印象深刻：「蔡祥拿著刀對著我，有種玉石俱焚的感覺，結果是她先豁出去。拍完真的差點換氣過度。」

蔡祥（左）在《寶島西米樂 傳承》不願就範，與孫綻爆發激烈衝突。（台視提供）蔡祥（左）在《寶島西米樂 傳承》不願就範，與孫綻爆發激烈衝突。（台視提供）

為了讓畫面更逼真，孫綻拍攝前還特地獨處一段時間進入情緒。蔡祥則誇他：「綻哥很會導戲，開拍前都會先說好他會怎麼做，讓我完全有安全感。」孫綻謙虛回：「這都是前輩教的，一路傳承下來。」

孫綻也笑稱自己私下其實是「純情男孩」，絕不會像角色這樣衝動，還替角色喊冤：「汪龍其實是個孤單的人，他被遺棄過，只想要有家庭的溫暖。當他發現海珍懷孕、甚至想拿掉孩子，那個慌亂讓他越走越偏。」至於蔡祥被問到若遇到恐怖情人該怎麼辦？她幽默表示：「我現在連一般情人都遇不到，更不用說恐怖情人了！」

