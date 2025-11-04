前主播嫁女兒哭到淚崩！認了超正愛女交男友：不想面對

〔記者蕭方綺／台北報導〕舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》將從11月28日起，於新北市空軍三重一村老眷村實景演出，岑永康在劇中飾演村長，黃云歆則是村長請來的婚禮主持人，兩人上王偉忠節目《欸！我說到哪裡了？》，黃云歆秀出自己精心模仿的越南腔中文，讓岑永康也使出馬來西亞腔回覆，加上王偉忠的中文，一時錄音間裡南腔北調，像眷村一樣熱鬧。

王偉忠（左起）、黃云歆、岑永康暢談《一村喜事：康樂隊來了》舞台劇中精彩內容，以及當年眷村生活，笑料百出。（金星文創提供）

黃云歆多才多藝，小時候學相聲與舞龍舞獅，因為身材嬌小，還當上「獅頭」。王偉忠好奇她怎麼對越南腔這麼有研究，她笑說因為小時候家裡請了一位泰國籍幫手來照顧長輩，她觀察這位泰國姊姊怎麼學會中文，還模仿她的泰國腔，泰籍幫手離開台灣時，黃云歆還哭著捨不得她走。黃云歆說，泰國腔跟越南腔不同，她發現每個國家語言的發音位置都有些許差異，但觀眾不必擔心聽不懂她的越南腔，因為，她講的都是中文！

岑永康是第三年演出《一村喜事：康樂隊來了》，他坦承自己過去從沒演過戲，第一年第一場演村長、演到送女兒出嫁時，心中感觸良多、哭得很慘，心想「第二場應該就哭不出來了吧」，沒想到場場哭，而且一想到將來有一天，女兒也要嫁出去，還是會心酸酸。至於女兒現在有沒有男友，岑永康嚴肅的說，「當然不乏追求者，但是不想面對，交給媽媽鑑定就好」，似乎不想這麼快面對女兒的終身大事。

監製王偉忠（左起）、那祈、羅美玲、湯志偉、岑永康、黃云歆、余子嫣合作《一村喜事：康樂隊來了》。（金星文創提供）

黃云歆今年初結婚、當上新娘子，她說，很多人都說婚姻只是一張紙，以前她也這麼覺得，可真結婚了，才發現很不一樣，會有一種「我們兩個是一體的」這樣的能量。王偉忠問到結婚時，黃爸爸有沒有掉眼淚？黃云歆說姊姊結婚時，爸爸很捨不得的哭了，但她是老么，爸爸就沒那麼激動了！

《一村喜事：康樂隊來了》將從今年11月28日至12月21日，每逢週五、週六、週日都會在新北市空軍三重一村老眷村實境辦桌演出，購票請洽時藝多媒體與udn售票網。

