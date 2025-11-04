自由電子報
娛樂 日韓

誰這麼厲害？日本女高中生才15歲 宣布連唱兩天小巨蛋

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本的創作女聲tuki.（ツキ）宣布將在2026年4月4日（六）、5日（日）帶著最新巡演舞台「tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」首度來台，登上台北小巨蛋連唱兩天。她以一首《晚餐歌》橫掃串流平台，締造J-POP史上最年輕達成2億播放次數的傳奇，更在2024年登上日本最高音樂殿堂「第75屆NHK紅白歌合戰」，成為史上首位站上紅白舞台的女高中生創作歌手。現年15歲的她以清澈卻滲透人心的聲音，唱出青春裡的孤獨、猶豫與溫柔，成為新世代共鳴的代表。

tuki.宣布明年登上台北小巨蛋連唱兩天。（大鴻藝術提供）tuki.宣布明年登上台北小巨蛋連唱兩天。（大鴻藝術提供）

2022年當tuki.以13歲之姿在TikTok上傳自彈自唱影片後廣受注目，預示著這位少女將改寫日本樂壇的創作篇章。2023年出道曲《晚餐歌》發行後即爆紅席捲各大排行榜，勇奪Apple Music熱門歌曲冠軍、Billboard Japan Hot 100第1名、Oricon公信榜首位。由漫畫《約定的夢幻島》作者出水Posuka繪製的動畫MV，更在YouTube累積超過1.2 億次觀看，串流播放突破7億次，《晚餐歌》歌詞中那句「我會弄哭你，所以我沒辦法跟你在一起。」道出青春時期細膩而矛盾的情感。

tuki.從未露過臉。（大鴻藝術提供）tuki.從未露過臉。（大鴻藝術提供）

tuki.用溫柔的聲線唱出「因愛而退」的掙扎，讓人從她純淨的歌聲中聽見情感的重量，也因此感動無數聽眾。2025年1月，tuki.推出首張專輯《15》，完整收錄她在15歲時的創作軌跡，從孤單的青春記錄到心靈的自白，每一首歌都真實映照她的成長。專輯發行後，她於同年4月登上日本武道館舉辦首次大型演唱會，成為史上最年輕踏上該舞台的創作歌手。詳細演出與售票資訊，請靜待主辦單位大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME後續公開。

