崔宇植、庭沼珉玩登記結婚！《宇宙MARRY ME?》浪漫吻照曝光

〔記者廖俐惠／綜合報導〕崔宇植、庭沼珉主演的年浪漫強檔韓劇《宇宙MARRY ME?》開播以來好評連連，在最新劇情中柳美里（庭沼珉 飾）、金宇宙（崔宇植 飾）已經「假戲真做」，從原本的假夫妻談出真戀情，極度浪漫的蘆葦花田黃昏之吻、在頂級別墅共度一晚的橋段，讓網友狂冒粉紅泡泡。此外，Disney+還特別安排兩人「登記結婚」，在結婚登記表上填寫個人資料，互動逗趣引來熱議。

《宇宙MARRY ME?》崔宇植。（Disney+提供）

《宇宙MARRY ME?》講述被渣男未婚夫拋棄的設計師柳美里（庭沼珉 飾），為了守護豪華的新婚別墅，逼不得已只得找來與未婚夫同名同姓的金宇宙（崔宇植 飾）假扮另一半，展開為期90天的假結婚挑戰，沒想到假戲真做，更意外發現兩人早在童年就有不解之緣，金宇宙更在蘆葦花田浪漫告白「我喜歡你，不管妳想做什麼，我會一直陪在妳的身邊」，徹底融化柳美里以及螢幕前的觀眾。

《宇宙MARRY ME?》庭沼珉。（Disney+提供）

兩人登上Disney+的YouTube頻道搞笑撰寫「結婚登記表」，由於彼此在劇中初次相遇，是因為庭沼珉飾演的「美里」喝酒鬧事，讓庭沼珉入戲直說「我喝太多了，結婚後不會喝這麼多酒」，讓一旁的崔宇植狂笑不已。兩人也徹底剖析自己的角色，崔宇植認為「宇宙」非常積極主動，看起來很多事情不在乎但其實都會細心觀察，更向一旁的庭沼珉告白「就好好相信我，我們一起前進吧」。庭沼珉則說「美里」非常會給情緒價值，常常給身邊的人一個慰藉的擁抱。兩人並說印象最深刻的戲莫過於「拍婚紗」，崔宇植更強調：「因為要表現出尷尬的感覺，所以我們還與導演討論了很久，拍攝結果也非常好笑」。

崔宇植（左）、庭沼珉在《宇宙MARRY ME?》假戲真做。（Disney+提供）

擁有「浪漫喜劇女王」之稱的庭沼珉被問到與過往演出《今生是第一次》、《媽媽朋友的兒子》等戲劇有何不同，她立刻笑言：「《宇宙MARRY ME?》很像是一個充滿活力、熱鬧非凡的遊樂園，主角並不是想要嫁給任何人，而是想要忠於自我。」崔宇植則說雖然自己常常自詡為「浪漫喜劇王子」，但其實沒有拍過太多浪漫喜劇，所以這次演出，也向庭沼珉學習很多，「我也真的是抱著去遊樂園的心態來拍這部戲劇」。

崔宇植（左）、庭沼珉在《宇宙MARRY ME?》的吻戲，讓網友看得好興奮。（Disney+提供）

庭沼珉（左）、崔宇植演出韓劇《宇宙MARRY ME?》，在Disney+頻道一起填寫結婚登記表。（翻攝自YouTube）

導演宋炫煜曾拍過經典愛情劇《又，吳海英》，這次則說崔宇植、庭沼珉的化學效應極佳，「光是看他們在鏡頭前的樣子，我就覺得很開心很舒服」，並誇讚兩人都很可愛、傻氣，是浪漫喜劇的完美搭檔。《宇宙MARRY ME?》全劇共12集，於Disney+獨家上線，每週五、六固定更新。

