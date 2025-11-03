「粿王風暴」延燒！韓綜媽媽認了「交往中劈腿3次」還結婚

〔娛樂頻道／綜合報導〕粿粿和「王子」邱勝翊出軌話題燒不停，連日來「外遇」相關登社群熱搜，韓綜《大人們不了解的高中爸媽》曾找來「外遇成癮」的年輕媽媽趙雅羅（音譯）上節目，透露在和男友交往期間出軌3次被抓包。

韓綜人妻（右）自爆「真的太愛刺激」，和老公交往期間出軌仍結婚。（翻攝自X）

節目中，趙雅羅與丈夫朴成宇（音譯）一同亮相節目，趙雅羅坦言自己似乎對刺激的事情太著迷了，並向主持人朴美善、徐章勳與印喬鎮請教建議。

節目中，趙雅羅透過重現劇情，公開自己成為「青少年媽媽」的經過；她坦言：「父母離婚後就跟著媽媽生活，國二時叛逆期特別嚴重。那時透過聊天App認識許多男生、開始迷失自己。之後放棄升學考試，進入美髮店工作，並透過朋友介紹認識了現在的老公。」

趙雅羅補充說：「當時被他溫柔體貼的樣子吸引，但後來才發現他不僅謊報年齡，甚至還有過坐牢的經歷，因此一度到了分手邊緣。」表示「了解他的處境後我選擇原諒，也繼續交往，但反而是我後來劈腿，被他抓到3次。」此番爆料讓主持群大吃一驚。

原本因為女方出軌，導致感情破裂，沒想到趙雅羅又和媽媽發生爭執，離家出走，才又和男友復合，兩人同居後，並在女方懷孕4個月時登記結婚。

節目上，趙雅羅與丈夫以親密模樣現身，讓大家意外兩人看起來感情不錯，主持人問到「看來目前都沒問題了，為何來上節目呢？」趙雅羅笑回：「因為我真的太喜歡刺激了。」令全場再度陷入好奇。

