范姜彥豐爆瘦成紙片人 186公分僅剩65公斤

男星范姜彥豐（左）今現身天后闆妹直播間。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星范姜彥豐與妻子「粿粿」江瑋琳傳出婚變，他更指「王子」邱勝翊就是介入的第三者。今（3）范姜彥豐現身天后闆妹直播，只見原本高大帥氣的他竟然瘦了一大圈，整個人看起來憔悴不少，186公分的他體重竟然只剩下65公斤，讓人心疼。天后闆妹覺得范姜彥豐壓力過大，邀請他擔任洗髮精年度代言人，並要他多吃一點，趕緊帥回來。

范姜彥豐在直播中提到：「事情說出來後，186公分的我，本來體重是76公斤，現在已經瘦到65公斤，因為最近壓力比較大」提到與家人相處時，范姜彥豐則希望不要影響到家人，假裝沒事相處中。

范姜彥豐（右）指爆出家醜主要是給大家一個交代。（翻攝自臉書）

看到范姜彥豐暴瘦的闆妹以朋友的角度問他過得好不好？范姜彥豐回答：「我會拍片給交代，就是想要重新振作，現在有比之前好，因為有得到不少人關心跟支持，甚至有國外朋友也來支持，給我很大的力量，我會浮上檯面我也是沒辦法，真的壓力太大」。

身高186公分的范姜彥豐（左）自爆體重從76公斤暴跌到65公斤。（翻攝自臉書）

雖然范姜彥豐與粿粿的婚姻關係已經有律師出面協商，為何還是選擇要向社會大眾曝光？范姜彥豐解釋，這幾個月無論在媒體或網路上都有一些謠傳，也出現「不好的風向」，他覺得自己在朋友家人間有苦難言，工作也受到影響，在感覺到快要失去愛人的能力時，他覺得說出來，可以讓家人健康快樂成長。

范姜彥豐更進一步說明，他瞭解自己必須健康才能好好照顧家人、對家人好，不過因為太多人問他，所以他決定給大家交代，惟有如此「我才能重新振作，我要證明自己清白，還有發生事情」。

