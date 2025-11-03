GD剛離台 「周杰倫概念股」傳出砸800萬美金成為他公司股東

周杰倫（左）曾邀GD到家中作客，現傳出周媽媽的公司入股GD經紀公司。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕韓國天王「GD」權志龍順利完成大巨蛋兩場演唱會，今（3日）晚搭機離台，其實今天還有一個讓GD與「周董」周杰倫粉絲津津樂道的話題，因為「周杰倫概念股」傳出入股GD的經紀公司，粉絲期待未來有機會看到兩大天王更多夢幻合作。

周董最聽媽媽的話，而由他母親葉惠美，以及杰威爾唱片公司老闆楊峻榮等人投資創辦的「周杰倫概念股」巨星傳奇公司，今天正式宣布以800萬美金（約2.47億台幣）入股G-DRAGON權志龍的經紀公司Galaxy Corporation，該公司旗下藝人除了權志龍，還包括韓綜 《Running Man》的金鍾國，以及主演《寄生上流》的宋康昊。

「巨星傳奇」表示，目前與Galaxy正在討論策略性合作細節，範圍包括但不限於與Galaxy藝人合作舉辦展覽、演唱會、藝人IP及相關周邊開發等，這次布局，將有助於強化集團在亞洲娛樂的影響力。

之前周董曾邀請GD到他的豪宅作客，欣賞他收藏的畢卡索名畫，當時雙方粉絲就期待兩人是否會有進一步合作，沒想到才過不到幾個月，「周杰倫概念股」就已成為GD經紀公司的股東之一。

