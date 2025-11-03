「Uncle虧慘了」 黃立成帳戶淨值雪崩都是加密貨幣害的

黃立成在電影《殺手．歐陽盆栽》中講過「Uncle村幾枝懶x」。（翻攝自YouTube 緯來電影台）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「麻吉大哥」黃立成近年淡出演藝圈，轉戰加密貨幣市場，今年6月一度靠HYPE幣獲利高達650萬美元（約新台幣1.95億元），成為幣圈傳奇。先前還有謠言指出黃立成購入台北市豪宅「陶朱隱園」，讓他本人在網路回應「Uncle村幾枝懶x，買三小旋轉大樓」，笑歪網友。黃立成的以太幣與HYPE多單於今（3）日中午再次遭到部分清算，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約新台幣459萬元）。

黃立成駁斥自己購買陶朱隱園豪宅。（翻攝自Threads）

黃立成的以太幣與HYPE多單於今日中午再度遭到部分清酸，導致13.5萬美元（約新台幣416.7萬元）虧損，強平前後，黃立成還主動平倉約3.3萬顆HYPE多單，實現（持有加密貨幣以低於購入成本的價格賣出，成為實際虧損）10.8萬美元（約新台幣333.3萬元）虧損。截至目前為止，黃立成的帳戶仍持有1632顆以太幣的多單，浮虧（持有的加密貨幣目前市場價值低於當初的購入成本，但仍未出售的虛擬虧損）23.5萬美元（約新台幣725.3萬元），強平（強制平倉，又稱「爆倉」，指投資者保證金餘額低於交易平台設定的最低維持保證金水平時，交易平台會自動關閉該投資者的倉位以防止進一步虧損）價格為3723美元（約新台幣11.5萬元）。

簡單說，經歷過去一週，黃立成的帳戶淨值從190萬美元（約新台幣5864.8萬元）一路虧損至僅剩14.9萬美元。

