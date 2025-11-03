捲謝侑芯命案還涉吸毒！黃明志逃來台灣機率多大？ 鄉民答案一面倒

黃明志（圖）捲入謝侑芯命案。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志近日捲入被稱為「護理系女神」的台灣網紅謝侑芯命案，還爆出疑似吸毒，大馬警方正偵辦此案。有鄉民好奇，黃明志從大馬落跑來台灣的機率有多大，網友一面倒認為他不會跑，就算真的逃到台灣，下場也會很慘。

謝侑芯傳出到大馬進行拍攝工作意外猝逝，昨天突然爆出更多驚人內幕，謝侑芯生前疑有嗑藥並與黃明志發生關係，猝逝意外發生當下，黃明志人就在旁邊。大馬警方表示，10月22日在吉隆坡一間五星級飯店外發現神情異常的黃明志，之後發現謝侑芯赤裸身亡於浴缸內；後續警方還在黃明志房間內搜出疑似毒品的藍色小藥丸，俗稱搖頭丸「愛他死」（Estacy），且黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應。

請繼續往下閱讀...

雖然黃明志第一時間發聲自清，宣稱相關傳聞是捕風捉影，他沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，但大馬警方都已證實相關情事，還曝光他被逮捕和在他房間搜出的藍色小藥丸照片，黃明志的聲明外界多抱存質疑。

有鄉民今天（3日）在PTT發帖，「大馬跟台灣可是不一樣的……涉及毒品至少重罪起跳。現在交保在外，不跑就是等著進去。反觀落跑來台，高歌一曲小粉紅，哭喊都是阿共A陰謀，少說有40%死忠力挺。查了一下台灣與馬來西亞還沒有犯罪引渡協議，來台根本天堂，馬來根本地獄，一念天堂一念地獄，請問黃落跑來台的機率會有多大呢？」

網友紛紛表示，「0，他除非偷渡，但是陸路中國會抓」、「大馬政府恨死他了，你以為他有機會跑喔」、「馬來政府早就盯上他了」、「他這次至少終身監禁了，學著做點花燈吧」、「會被國際通緝，到時候就變我們都是黃明志」、「死的是我們台灣人捏，這是要怎麼挺」、「死的是台籍，台灣一定辦」、「他來台會被謝爸媽告殺人吧」。

