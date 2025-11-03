自由電子報
娛樂 最新消息

黃嘉千恢單1年「被王偉忠爆桃花」 5字認了感情現況

黃嘉千恢復單身1年。（記者潘少棠攝）黃嘉千恢復單身1年。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌、黃嘉千和劉香慈等人今出席2025三立內容創新發布會，3人將合作喜劇《我的媽媽欠栽培》，其中黃嘉千恢復單身1年，不斷被稱讚氣色好、變漂亮，甚至有人懷疑她是談戀愛，連王偉忠都曾開玩笑虧她「可以公布了」，讓她忍不住哀嚎目前真的沒有約會，此時鍾欣凌化身成記者，問她會不會排斥圈內人？黃嘉千回，「沒有侷限圈內、圈外。」也唱了句「we are the world」，不侷限國籍，還搞笑掃視現場男子稱：「人人有機會！」

鍾欣凌、黃嘉千都是屏風表演班出身的成員，交情甚篤。（記者潘少棠攝）鍾欣凌、黃嘉千都是屏風表演班出身的成員，交情甚篤。（記者潘少棠攝）

而鍾欣凌除了和黃嘉千都是屏風表演班出身的成員，交情甚篤，鍾欣凌和劉香慈也有10多年交情，因2人未婚時曾一起主持日本旅遊節目。鍾欣凌對於劉香慈篤信佛教、不時將「阿彌陀佛」掛在嘴邊印象深刻，對她印象深刻：「我們去動物園拍攝，她看到長頸鹿就說『阿彌陀佛』、去水族館看到魚也說『阿彌陀佛』，後來攝影師跟她說『這樣我們畫面可能都不能用』。」

另外，談起劇名「欠栽培」，鍾欣凌說小時候跟表姐玩五燈獎比賽的遊戲，「我是唱跳歌手，披著床單在床上唱唱跳跳，很開心，好想當明星！」如今在戲劇如願；黃嘉千則幽默稱，自己如果沒進演藝圈，應該會變成天才廚師。

她分享第一次煮飯給哥哥吃時，竟讓哥哥吃到吐了，後來當了媽媽，煮不放調味料的副食品給孩子吃，看到孩子吃得津津有味、眼神發光，獲得滿滿成就感，鍾欣凌聽聞忍不住吐嘈：「會不會是因為孩子涉世未深？」

