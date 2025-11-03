自由電子報
娛樂 最新消息

YouTuber開箱寶可夢卡「一抽入魂」 網質疑：演很大

專門拍攝寶可夢卡開卡的YouTuber「Crazy Farmer 瘋狂老爹」被質疑拍片造假。（翻攝自臉書）專門拍攝寶可夢卡開卡的YouTuber「Crazy Farmer 瘋狂老爹」被質疑拍片造假。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕寶可夢卡牌近日推出卡包《烈獄狂火X》因人氣角色噴火龍在卡牌市場價值高，吸引無數人購買。專門拍攝寶可夢卡開卡的YouTuber「Crazy Farmer 瘋狂老爹」也拍片開箱，沒想到卻被網友質疑移花接木，瘋狂老爹忍不住在社群平台發文回應。

瘋狂老爹說：「看到有些觀眾朋友懷疑我開烈獄狂火X日版的影片是作假的，這我完全可以理解」他說自己前面先開出一張SR洛托姆，中段開玩笑說後面可能會出金卡不要放棄，最後還真的出了金卡，這被人感覺造假，無可厚非。但瘋狂老爹強調：「說真的這劇情寫成劇本我都不一定敢演，但老爹我這邊還是要聲明一下」。

瘋狂老爹強調他更在意的是「就算前面開得很差，相信後面一定會開到好卡」才是好的心態。（翻攝自臉書）瘋狂老爹強調他更在意的是「就算前面開得很差，相信後面一定會開到好卡」才是好的心態。（翻攝自臉書）

瘋狂老爹提出4點說明，首先是「我的影片沒有作假」，他解釋自己開寶可夢已經超過5年了，每一盒每一包不管好壞我都樂在其中，因為對他來說重點根本不是開出來的結果，而是效果。第二點就是「效果」，瘋狂老爹認為：開的很差你們會笑得很開心；開的很好你們也會覺得很勵志，對瘋狂老爹了說，能夠搏君一笑、逗樂觀眾才是最大的目標，所以他才會在每一部影片都會鼓勵自己、鼓勵觀眾。第三點「相信老爹」，他認為「就算前面開得很差，相信後面一定會開到好卡；這盒沒開到，下一盒一定會更好。瘋狂老爹知道他的觀眾有許多都是孩子，如果因為一次開箱結果比較差就爆氣、造成錯誤心態，對他而言就是教壞小孩。最後一點「為什麼我的影片要剪接」瘋狂老爹自認廢話很多，拍片偶爾也會卡詞，情緒激動時更會飆粗口，所以影片必須透過剪接變得更好。

為了證明沒有作假，瘋狂老爹也釋出消音版的純毛片，有疑慮的觀眾可以看一下全過程，當然，最後瘋狂老爹還是衷心希望大家能繼續支持他。

