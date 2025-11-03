（直擊）GD搭機離台畫面曝光！紫帽毛絨絨look太萌啦

GD毛絨絨現身桃園機場。（記者朱沛雄攝）

〔記者朱沛雄、廖俐惠／台北-桃園報導〕韓流天王「GD」權志龍昨天（2日）結束世界巡演「Übermensch」台北安可場，今天傍晚現身桃園機場，搭乘韓亞航空班機返國，經由商務中心通關，並申請從機坪登機。GD頭戴著紫色毛帽，外套看起來也挺暖實，與昨天深夜現身金豬食堂時穿的薄外套、T恤差很多，應是與天氣變涼有關。

GD保鑣緊跟在後。（記者朱沛雄攝）

G-DRAGON 2025 世界巡演「Übermensch」台北安可場（G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI: ENCORE, presented by CTBC Bank）於11月1、2日兩晚在臺北大巨蛋盛大舉行，作為巡演最終返場，台北場再次掀起全球矚目，兩晚共吸引近8萬名觀眾進場，氣勢震撼。

戴著紫色毛帽的GD現身桃園機場，實在有夠顯眼。（記者朱沛雄攝）

演出以哲學家尼采的「Übermensch（超越之人）」為概念主軸，透過敘事與視覺交錯展現G-DRAGON的三階段蛻變。象徵主題的「雛菊花車」首次駛入臺北大巨蛋，以如儀式般的巡遊構築夢幻舞台，將藝術性與現場能量融合成一場壯麗表演。

GD現身桃園機場，搭機離台。（記者朱沛雄攝）

G-DRAGON以標誌性的舞台掌控力連續帶來《POWER》、《TOO BAD》、《DRAMA》等熱門曲目，震撼全場。現場驚喜環節包括龍車登場與夜光吉他撥片發送，細節與節奏完美交織，讓觀眾情緒持續高漲。在全球粉絲的注視與支持下，「Übermensch」台北安可場為巡演劃下華麗句點，也象徵G-DRAGON再度完成「超越之人」的壓軸篇章。

