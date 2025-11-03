自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（直擊）GD搭機離台畫面曝光！紫帽毛絨絨look太萌啦

GD毛絨絨現身桃園機場。（記者朱沛雄攝）GD毛絨絨現身桃園機場。（記者朱沛雄攝）

〔記者朱沛雄、廖俐惠／台北-桃園報導〕韓流天王「GD」權志龍昨天（2日）結束世界巡演「Übermensch」台北安可場，今天傍晚現身桃園機場，搭乘韓亞航空班機返國，經由商務中心通關，並申請從機坪登機。GD頭戴著紫色毛帽，外套看起來也挺暖實，與昨天深夜現身金豬食堂時穿的薄外套、T恤差很多，應是與天氣變涼有關。

GD保鑣緊跟在後。（記者朱沛雄攝）GD保鑣緊跟在後。（記者朱沛雄攝）

G-DRAGON 2025 世界巡演「Übermensch」台北安可場（G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI: ENCORE, presented by CTBC Bank）於11月1、2日兩晚在臺北大巨蛋盛大舉行，作為巡演最終返場，台北場再次掀起全球矚目，兩晚共吸引近8萬名觀眾進場，氣勢震撼。

戴著紫色毛帽的GD現身桃園機場，實在有夠顯眼。（記者朱沛雄攝）戴著紫色毛帽的GD現身桃園機場，實在有夠顯眼。（記者朱沛雄攝）

演出以哲學家尼采的「Übermensch（超越之人）」為概念主軸，透過敘事與視覺交錯展現G-DRAGON的三階段蛻變。象徵主題的「雛菊花車」首次駛入臺北大巨蛋，以如儀式般的巡遊構築夢幻舞台，將藝術性與現場能量融合成一場壯麗表演。

GD現身桃園機場，搭機離台。（記者朱沛雄攝）GD現身桃園機場，搭機離台。（記者朱沛雄攝）

G-DRAGON以標誌性的舞台掌控力連續帶來《POWER》、《TOO BAD》、《DRAMA》等熱門曲目，震撼全場。現場驚喜環節包括龍車登場與夜光吉他撥片發送，細節與節奏完美交織，讓觀眾情緒持續高漲。在全球粉絲的注視與支持下，「Übermensch」台北安可場為巡演劃下華麗句點，也象徵G-DRAGON再度完成「超越之人」的壓軸篇章。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中