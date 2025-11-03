網紅涉全球最大搶案 獲判無罪後嘆：人生停格

2017年罪集團透過挖掘通往巴西銀行（Banco do Brasil）主金庫的隧道，成為全球最大搶案。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕32歲的巴西網紅丹尼爾（Daniel Ferraz）因2017年遭控參與一個犯罪集團，透過挖掘通往巴西銀行（Banco do Brasil）主金庫的隧道，試圖竊取高達10億雷亞爾（約新台幣57億元），號稱「全球最大銀行搶案」，日前法院宣判丹尼爾無罪，結束他長達數年的冤獄。

綜合外媒報導，雖然法院已經還給丹尼爾一個公道，證明他是清白的，但對他的人生已經產生了巨大且不可逆的影響。原本擁有土木工程學位，還曾赴海外進修英文的丹尼爾，出獄後找不到工作，只能轉戰社群媒體成為自媒體工作者，目前擁有超過10萬粉絲追蹤。

巴西網紅丹尼爾被誤捲進全球最大搶案。（翻攝自X）

丹尼爾表示，被判無罪雖然令他如釋重負，但並不能改變外界看到他前科紀錄時的嫌惡，他也指出經常在街上被警察盤查，直到今日他身上「罪犯」的標籤仍未消除。

請繼續往下閱讀...

警方在2017年破獲一條長達數百公尺的地道，當時逮捕16名嫌犯，丹尼爾當時並未遭逮，然而某次機會經過DNA比對，警方發現與當初隧道現場遺留下來的手套樣本比對一致率高達99.9%，進而捲進銀行搶案。最終證實，NDA樣本比對對象錯誤，為警方疏失故於10月23日裁定無罪，理由為證據不足且DNA比對並非直接取自被告本人。律師表示：「從一開始我們就指出此案缺乏合理依據，如今法院終於還丹尼爾清白」。

然而，丹尼爾指出家人為了替他打官司花光積蓄，他本人也無法發揮土木工程專業，如今只能當網紅，靠分享汽車、重型機車、海上交通工具相關內容。丹尼爾悲傷說：「我的人生停在那一天。即使被判無罪，社會的標籤依舊沒拿掉」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法