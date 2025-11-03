「信義權志龍」朝聖本尊 派翠克手燈突沒電粉絲神救援

派翠克現身台北大巨蛋朝聖GD（權志龍）演唱會，親眼見證偶像魅力。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕GD權志龍上週末在台北大巨蛋舉辦《Übermensch》返場安可場，現場座無虛席，吸引大批藝人現身觀賞。「信義權志龍」主持人派翠克也到場朝聖，卻在開唱不到半小時就遇上「手燈沒電」的突發狀況，沒想到身旁粉絲熱心伸出援手，讓他感動直呼：「天啊！台灣人真的太善良了！」

派翠克演唱會不到半小時手燈就沒電，幸好遇上熱心粉絲即時救援。（翻攝自IG）

派翠克事後在社群發文分享當晚的趣事，透露一開始手燈突然熄滅，他鼓起勇氣向左邊的觀眾求助：「不好意思，這問題很荒謬，但請問你身上有電池嗎？」對方剛換上新電池，仍將舊的遞給他應急，讓他暫時恢復光亮。沒想到不久右邊的觀眾又主動遞上兩顆新電池，貼心舉動讓他連連道謝。

請繼續往下閱讀...

他也提到，身邊粉絲不僅送上自製應援小物，散場時還陪他一起走到出口，整場滿是溫暖互動。派翠克感動寫道：「謝謝這些好心人，真的太可愛太善良！」不少網友看到後笑回：「信義權志龍朝聖本尊啦！」、「GD粉絲的友善太有愛了！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法